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A màghjina - Quandu u nuvolu s’infiara


le Lundi 21 Septembre 2026 à 07:20

Dans le golfe de Sagone, u-dessus des montagnes déjà gagnées par l’ombre, un imposant cumulonimbus accroche les dernières lueurs du soleil et s’embrase de rose et d’orange. À ses pieds, les reliefs plongent peu à peu dans le bleu du soir, jusqu’à la mer. Un contraste de lumière saisi par Jean-Claude Camü, à cet instant précis où le couchant semble avoir allumé un feu dans le nuage
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