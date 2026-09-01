A màghjina - Quandu u nuvolu s’infiara
Dans le golfe de Sagone, u-dessus des montagnes déjà gagnées par l’ombre, un imposant cumulonimbus accroche les dernières lueurs du soleil et s’embrase de rose et d’orange. À ses pieds, les reliefs plongent peu à peu dans le bleu du soir, jusqu’à la mer. Un contraste de lumière saisi par Jean-Claude Camü, à cet instant précis où le couchant semble avoir allumé un feu dans le nuage
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