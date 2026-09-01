Deux beaux concerts à Oletta et à San Giovanni di Moriani

Deux beaux concerts aux belles voix en cette dernière décade de septembre organisés par l'Ensemble vocal de Cardo.

Le premier sera donné à Oletta ce samedi 19 septembre à 18 heures en l’église Saint André

Le second le Dimanche 27 septembre à 18 heures en l’église paroissiale de San Giovanni di Moriani avec à chaque concert les solistes Anne-Marie Calloni (soprano), Jean-Mathieu Vukovic (baryton), Guy Luciani (basse) et François Colin (piano).

Au programme musique sacrée et opéra, des œuvres de Haydn, Mozart, Bach, Rossini, Delibes, Verdi, Puccini, Bellini.