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Les brèves

Deux beaux concerts à Oletta et à San Giovanni di Moriani  18/09/2026

Deux beaux concerts à Oletta et à San Giovanni di Moriani
Deux beaux concerts aux belles voix en cette dernière décade de septembre organisés par l'Ensemble vocal de Cardo.
Le premier sera donné à Oletta ce samedi 19 septembre à 18 heures en l’église Saint André 
Le second le Dimanche 27 septembre à 18 heures en l’église paroissiale de San Giovanni di Moriani avec à chaque concert les solistes Anne-Marie Calloni (soprano), Jean-Mathieu Vukovic (baryton), Guy Luciani (basse) et François Colin (piano).
Au programme musique sacrée et opéra, des œuvres de Haydn, Mozart, Bach, Rossini, Delibes, Verdi, Puccini, Bellini.

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