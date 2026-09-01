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Sécheresse : les ressources en eau restent sous surveillance en Corse-du-Sud


La rédaction le Vendredi 18 Septembre 2026 à 17:22

La Corse-du-Sud demeure confrontée à un déficit d’humidité des sols après un été particulièrement chaud. Le département reste placé en alerte sécheresse, avec des restrictions renforcées dans plusieurs secteurs du nord-ouest et du sud-est. Les mesures sont maintenues jusqu’au 31 octobre et la vigilance reste de mise.



Sécheresse : les ressources en eau restent sous surveillance en Corse-du-Sud
La situation des ressources en eau reste tendue en Corse-du-Sud à l’approche de l’automne. Après un été marqué par de fortes chaleurs, le déficit d’humidité des sols persiste dans le département.
Les températures élevées se sont prolongées en septembre. Au cours de la première quinzaine du mois, les températures moyennes ont été supérieures d’environ 3,5 °C aux normales de saison. Des conditions qui continuent d’exercer une pression sur les ressources en eau.


Plusieurs secteurs en alerte renforcée
La Corse-du-Sud reste ainsi placée en alerte sécheresse. Certains territoires sont soumis à un niveau d’alerte renforcée. Dans le nord-ouest du département, les secteurs d’Evisa, Piana, Ota et Cargèse sont concernés. Dans le sud-est, Sari-Solenzara se trouve également à ce niveau d’alerte.
Les mesures actuellement en vigueur doivent s’appliquer jusqu’au 31 octobre. Elles pourront toutefois être adaptées en fonction de l’évolution de la situation hydrologique et des conditions météorologiques.


Si des baisses ponctuelles des températures et des épisodes orageux restent possibles, leur effet sur les ressources ne peut être qu’évalué dans la durée. La recharge des nappes phréatiques et des cours d’eau demeure lente après plusieurs mois de déficit.
"Dans ce contexte, la vigilance reste nécessaire et les efforts de sobriété dans les usages de l’eau sont appelés à se poursuivre. L’ensemble des acteurs concernés continue de suivre l’évolution de la situation en Corse-du-Sud" indique le comité de ressource en eau départemental.




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