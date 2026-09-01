Calcatoggio : un parapentiste grièvement blessé et évacué vers l’hôpital d’Ajaccio

Les secours ont été alertés vers 12 h 50 pour un accident impliquant un parapentiste à proximité du lieu-dit Arinella, sur la commune de Calcatoggio.

Une ambulance et un véhicule de coordination opérationnelle ont été engagés sur les lieux. Une équipe spécialisée du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a également participé à l’intervention.

Compte tenu de la gravité de la situation, une équipe médicale a été acheminée à bord de l’hélicoptère Dragon 20.

Le bilan fait état d’un blessé grave. La victime a été évacuée par voie aérienne vers le centre hospitalier d’Ajaccio pour y être prise en charge

