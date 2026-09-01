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Bastia - Des agents de la propreté victimes de violences, la Ville porte plainte


La rédaction le Vendredi 18 Septembre 2026 à 16:09

es agents du service de propreté urbaine de Bastia ont été victimes d’actes d’intimidation et de violence alors qu’ils intervenaient place Claude-Papi et rue Louis-Pasteur. La Ville, qui avait temporairement suspendu le service dans ce secteur, annonce avoir déposé plainte. Le nettoyage a depuis repris, accompagné d’une opération de sensibilisation.



@cni
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La Ville de Bastia réagit après des violences commises à l’encontre de plusieurs agents municipaux chargés de la propreté urbaine. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 18 septembre, Paul Tieri, adjoint au maire délégué aux travaux, à la voirie et au cadre de vie, fait état « d’actes d’intimidation et de violence » survenus place Claude-Papi et rue Louis-Pasteur, alors que les agents accomplissaient leur mission.
Selon la municipalité, la gravité des faits et les risques encourus par les personnels ont conduit les services de la Ville à suspendre temporairement les interventions de propreté dans le secteur concerné. La Ville indique également avoir déposé plainte à la suite de ces incidents.
Paul Tieri rappelle à cette occasion la position de la municipalité concernant les agressions visant ses personnels. Selon le communiqué, les instructions du maire sont d'appliquer un principe de « tolérance zéro » face aux violences physiques ou verbales envers les agents municipaux.
« Au nom du Maire et de la Municipalité, je souhaitais préciser publiquement ces éléments et réaffirmer notre soutien le plus total aux agents concernés face à ces actes tout aussi honteux qu'inacceptables », déclare Paul Tieri.


Le service a repris
La suspension n'a été que temporaire. Paul Tieri précise que les agents sont retournés sur le terrain dès jeudi. Une opération de nettoyage et de sensibilisation a été menée en présence d'élus et de la police municipale. L'adjoint au maire salue à ce titre « le sens du service public des agents concernés ».
Il conclut son communiqué en corse : « I nostri agenti meritanu rispettu è cunsiderazione pè u travagliu ch'elli faccinu ogni ghjornu à prò di a nostra Cità », rappelant ainsi que les agents municipaux « méritent respect et considération pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour au service de notre ville ».
 




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