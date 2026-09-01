Bastia - Des agents de la propreté victimes de violences, la Ville porte plainte

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La Ville de Bastia réagit après des violences commises à l’encontre de plusieurs agents municipaux chargés de la propreté urbaine. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 18 septembre, Paul Tieri, adjoint au maire délégué aux travaux, à la voirie et au cadre de vie, fait état « d’actes d’intimidation et de violence » survenus place Claude-Papi et rue Louis-Pasteur, alors que les agents accomplissaient leur mission.
Selon la municipalité, la gravité des faits et les risques encourus par les personnels ont conduit les services de la Ville à suspendre temporairement les interventions de propreté dans le secteur concerné. La Ville indique également avoir déposé plainte à la suite de ces incidents.
Paul Tieri rappelle à cette occasion la position de la municipalité concernant les agressions visant ses personnels. Selon le communiqué, les instructions du maire sont d'appliquer un principe de « tolérance zéro » face aux violences physiques ou verbales envers les agents municipaux.
« Au nom du Maire et de la Municipalité, je souhaitais préciser publiquement ces éléments et réaffirmer notre soutien le plus total aux agents concernés face à ces actes tout aussi honteux qu'inacceptables », déclare Paul Tieri.
Le service a repris
La suspension n'a été que temporaire. Paul Tieri précise que les agents sont retournés sur le terrain dès jeudi. Une opération de nettoyage et de sensibilisation a été menée en présence d'élus et de la police municipale. L'adjoint au maire salue à ce titre « le sens du service public des agents concernés ».
Il conclut son communiqué en corse : « I nostri agenti meritanu rispettu è cunsiderazione pè u travagliu ch'elli faccinu ogni ghjornu à prò di a nostra Cità », rappelant ainsi que les agents municipaux « méritent respect et considération pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour au service de notre ville ».
Selon la municipalité, la gravité des faits et les risques encourus par les personnels ont conduit les services de la Ville à suspendre temporairement les interventions de propreté dans le secteur concerné. La Ville indique également avoir déposé plainte à la suite de ces incidents.
Paul Tieri rappelle à cette occasion la position de la municipalité concernant les agressions visant ses personnels. Selon le communiqué, les instructions du maire sont d'appliquer un principe de « tolérance zéro » face aux violences physiques ou verbales envers les agents municipaux.
« Au nom du Maire et de la Municipalité, je souhaitais préciser publiquement ces éléments et réaffirmer notre soutien le plus total aux agents concernés face à ces actes tout aussi honteux qu'inacceptables », déclare Paul Tieri.
Le service a repris
La suspension n'a été que temporaire. Paul Tieri précise que les agents sont retournés sur le terrain dès jeudi. Une opération de nettoyage et de sensibilisation a été menée en présence d'élus et de la police municipale. L'adjoint au maire salue à ce titre « le sens du service public des agents concernés ».
Il conclut son communiqué en corse : « I nostri agenti meritanu rispettu è cunsiderazione pè u travagliu ch'elli faccinu ogni ghjornu à prò di a nostra Cità », rappelant ainsi que les agents municipaux « méritent respect et considération pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour au service de notre ville ».
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