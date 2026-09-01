Bastia - Des agents de la propreté victimes de violences, la Ville porte plainte

La Ville de Bastia réagit après des violences commises à l’encontre de plusieurs agents municipaux chargés de la propreté urbaine. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 18 septembre, Paul Tieri, adjoint au maire délégué aux travaux, à la voirie et au cadre de vie, fait état « d’actes d’intimidation et de violence » survenus place Claude-Papi et rue Louis-Pasteur, alors que les agents accomplissaient leur mission.

Selon la municipalité, la gravité des faits et les risques encourus par les personnels ont conduit les services de la Ville à suspendre temporairement les interventions de propreté dans le secteur concerné. La Ville indique également avoir déposé plainte à la suite de ces incidents.

Paul Tieri rappelle à cette occasion la position de la municipalité concernant les agressions visant ses personnels. Selon le communiqué, les instructions du maire sont d'appliquer un principe de « tolérance zéro » face aux violences physiques ou verbales envers les agents municipaux.

« Au nom du Maire et de la Municipalité, je souhaitais préciser publiquement ces éléments et réaffirmer notre soutien le plus total aux agents concernés face à ces actes tout aussi honteux qu'inacceptables », déclare Paul Tieri.





Le service a repris

La suspension n'a été que temporaire. Paul Tieri précise que les agents sont retournés sur le terrain dès jeudi. Une opération de nettoyage et de sensibilisation a été menée en présence d'élus et de la police municipale. L'adjoint au maire salue à ce titre « le sens du service public des agents concernés ».

Il conclut son communiqué en corse : « I nostri agenti meritanu rispettu è cunsiderazione pè u travagliu ch'elli faccinu ogni ghjornu à prò di a nostra Cità », rappelant ainsi que les agents municipaux « méritent respect et considération pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour au service de notre ville ».

