Haute-Corse : vigilance jaune pour des orages et de fortes pluies ce vendredi

La prudence est de mise ce vendredi 18 septembre en Haute-Corse. Le département est placé en vigilance jaune « à enjeux » pour les orages et les pluies, de 11 heures à 18 heures au minimum, annonce la préfecture. Les phénomènes les plus marqués sont attendus principalement sur la moitié est du département.

Les orages prévus pourraient être localement forts et surtout très pluvieux.



Selon les prévisions communiquées par les services de l’État, les cumuls pourraient atteindre 30 à 50 mm en peu de temps, parfois en moins d’une heure. Les cellules orageuses devraient généralement se déplacer vers la mer.

Le principal point de vigilance concerne toutefois la possibilité d’orages stationnaires. Ce scénario n’est pas exclu et pourrait provoquer des quantités de pluie plus importantes, comprises entre 50 et 80 mm, voire davantage très localement.

Face à ces conditions, la préfecture appelle à limiter les déplacements pendant les épisodes orageux et à faire preuve de prudence sur les routes. Elle recommande notamment d’adapter sa vitesse et de ne jamais s’engager sur une voie immergée. Il est également conseillé de s’éloigner des cours d’eau et des secteurs susceptibles d’être inondés, ainsi que de mettre à l’abri les objets exposés aux intempéries.

