Sécheresse en Haute-Corse : la Plaine orientale placée en crise, les restrictions renforcées

La situation hydrique continue de se tendre en Haute-Corse. Réuni jce eudi 17 septembre sous la présidence de la préfète Véronique Deprez-Boudier, le Comité de ressources en eau (CRE) a dressé un nouveau bilan de la sécheresse dans le département. Les différents indicateurs suivis par les services de l’État confirment une dégradation depuis le début de l’épisode.

La première quinzaine de septembre a été quasiment dépourvue de pluie : les précipitations n'ont représenté que 6 % de la normale mensuelle. Les températures restent supérieures aux normales saisonnières et l’humidité des sols est particulièrement faible sur l’ensemble du département. Les averses orageuses attendues dans les prochains jours ne devraient pas apporter des cumuls suffisants pour améliorer durablement la situation.



72 % des nappes sous la moyenne

La situation se dégrade également pour les nappes phréatiques. Selon les données présentées au CRE, 72 % des nappes suivies affichent des niveaux inférieurs à la moyenne. Le Bevinco est en alerte, tandis que les nappes de Luri et de la Figarella font l’objet d’une vigilance particulière.

Les débits des cours d’eau sont également en baisse par rapport au mois d’août. Entre le 1er et le 14 septembre, les diminutions atteignent jusqu’à 75 % selon les secteurs. La situation du Tavignano est particulièrement surveillée, son débit d’étiage correspondant à « une durée de retour sèche supérieure à 20 ans ».



Les réserves ne sont plus remplies qu’à 27 %

La baisse des stocks constitue désormais l’un des principaux motifs d’inquiétude. Les réserves gérées par l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse (OEHC) sont remplies à seulement 27 %, soit trois points de moins qu’une semaine auparavant et onze points de moins qu’à la même date en 2025.

Le barrage de Calacuccia affiche un taux de remplissage de 46 %, tandis que celui de Sampolo a atteint depuis deux semaines son niveau de stock stratégique. La situation est plus tendue encore en Plaine orientale, où les stocks ne sont remplis qu’à 20 %. Les barrages de Teppe Rosse et d’Alzitone ont atteint leur cote minimale d’exploitation.

Dans le sud de la Plaine orientale, la distribution repose désormais en grande partie sur des transferts d’eau en provenance du nord du département. Ils représentent 3,3 millions de mètres cubes depuis le début de la saison.

Dans le même temps, la consommation reste élevée. Le cumul de consommation d’eau brute depuis le début de la saison a atteint le niveau enregistré en 2003, année record selon la préfecture.



La Plaine orientale passe en crise

Jusqu’à présent, les mesures prises ont permis de maintenir la distribution d’eau potable et l’irrigation des filières agricoles dont les récoltes interviennent en fin d’été. Mais la préfecture prévient que « la dégradation rapide de la situation et l’absence de perspective de précipitations significatives font néanmoins craindre une rupture de l’irrigation dans les prochaines semaines pour les filières les plus tardives ».

Après consultation du CRE, la préfète a donc décidé de placer la Plaine orientale en situation de crise à compter du vendredi 18 septembre.

Cette décision entraîne de nouvelles restrictions. Sont notamment interdits l’irrigation des pelouses, espaces arborés et massifs fleuris, l’arrosage des stades, terrains de sport, hippodromes et golfs, le lavage des voiries et espaces publics ainsi que le remplissage et la vidange des piscines publiques et privées. Les prélèvements dans les canaux et cours d’eau sont également interdits. Les entreprises classées au titre de la protection de l’environnement doivent, de leur côté, réduire leur consommation d’eau d’au moins 25 %.



L’irrigation agricole également réduite

Sur proposition du président de la Chambre d’agriculture de Corse, l’irrigation agricole est suspendue en Plaine orientale pour les filières ayant déjà sécurisé leur récolte annuelle. L’objectif affiché est d’assurer « un juste partage de l’eau entre filières ».

Des dérogations sont maintenues, selon des jours et horaires définis, notamment pour le maraîchage et l’horticulture professionnels, les plantations de moins de trois ans, les fourrages, certaines parcelles en pâturage ainsi que les cultures d’agrumes, kiwis, avocats et olives. L’arboriculture peut poursuivre l’irrigation jusqu’au jeudi 24 septembre, sous certaines restrictions horaires.

La préfecture appelle enfin particuliers, collectivités, agriculteurs et acteurs économiques à respecter les restrictions et à réduire leur consommation. « Chaque économie d’eau contribue à préserver la ressource et à retarder la dégradation des réserves », souligne le communiqué.

La préfète appelle chacun « à poursuivre les efforts engagés et à adopter, au quotidien, les usages les plus économes en eau ». Un nouveau Comité de ressources en eau doit se réunir vendredi 25 septembre.