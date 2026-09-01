Palasca - Les "Vulcains" ont honoré le souvenir des sapeurs Cameau et Fauvel

Ce jeudi 17 septembre, à Palasca, autorités civiles et militaires, élus, représentants des services de l’État et personnels de la Sécurité civile se sont réunis autour du monument dédié aux sapeurs Nicolas Cameau et Pascal Fauvel. Âgés de 23 et 22 ans, les deux hommes étaient sapeurs-sauveteurs et appelés du contingent lorsqu’ils ont trouvé la mort lors d’un incendie, le 17 septembre 2000, aux abords du village de vacances de Lozari.



Le souvenir d’un drame

Dans son rappel des faits, le colonel Pierre Michel, commandant l’UIISC 5 de Corte, a retracé les circonstances de cette intervention qui demeure profondément inscrite dans l’histoire de l’unité. Au lever du jour, les secours avaient été engagés sur un feu menaçant les abords de Lozari. Le dispositif comprenait notamment la section Vulcain 11 de l’UIISC 5, chargée d’interdire une ligne de crête afin de contenir la progression des flammes et de protéger les secteurs menacés.

Vers 7 h 30, attisé par un fort vent de sud-ouest, le front de feu s’est brutalement renforcé. Alors que l’ordre de repli était donné, un embrasement généralisé a piégé les intervenants. Nicolas Cameau et Pascal Fauvel, avec cinq autres sapeurs-sauveteurs et sapeurs-pompiers, ont été pris dans les flammes. Mortellement brûlé, Nicolas Cameau est décédé sur les lieux. Très grièvement blessé, Pascal Fauvel succombera à ses blessures le 11 octobre suivant.

En évoquant ces circonstances, le colonel Pierre Michel a également replacé ce drame dans la mémoire collective des Vulcains. Au-delà du souvenir de deux hommes, cette cérémonie rappelle les risques auxquels sont confrontés les personnels engagés sur les interventions et la nécessité de transmettre leur histoire aux générations qui leur ont succédé.



Une mémoire toujours vivante

Pour les personnels de l’UIISC 5, ce rendez-vous annuel constitue ainsi un moment particulier. Les noms de Nicolas Cameau et Pascal Fauvel restent associés à l’histoire de l’unité et à l’engagement de ceux qui, aujourd’hui encore, interviennent au service des populations. Après les différents temps protocolaires, un recueillement a été observé devant le monument. Des gerbes ont été déposées en mémoire des deux sapeurs au pied de la stèle. Vingt-six ans après le drame, leur souvenir demeure ainsi un élément de la mémoire des Vulcains et un rappel des valeurs qui fondent leur engagement : servir pour sauver, avec audace, courage et dévouement. A l’issue de la cérémonie, un rafraîchissement a été offert par l’unité cortenaise aux participants.