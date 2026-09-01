Ajaccio : La Tour de la Parata ouvre pour la première fois au public à l’occasion des Journées du Patrimoine

La rédaction le Jeudi 17 Septembre 2026 à 16:00

Pour la première fois, le public pourra pénétrer à l’intérieur de la tour génoise de la Parata ce samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Une ouverture inédite, après deux années de restauration, qui sera l’un des temps forts d’un week-end durant lequel plusieurs sites emblématiques ou plus méconnus d’Ajaccio se dévoileront aux visiteurs. De Saint-Jean aux Milelli, en passant par le Casone et le vallon de Saint-Antoine, la Ville propose trois jours de visites et de découvertes autour de son patrimoine.