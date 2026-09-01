Ajaccio : La Tour de la Parata ouvre pour la première fois au public à l’occasion des Journées du Patrimoine

On la connaît surtout de loin, dressée face aux îles Sanguinaires. Ce samedi, pour la première fois, il sera pourtant possible de pousser la découverte un peu plus loin et de pénétrer à l’intérieur de la tour génoise de la Parata. À l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine, la Ville d’Ajaccio et le Grand Site de la Parata proposent en effet trois visites inédites de cet édifice construit en 1550-1551, devenu au fil des siècles l’un des symboles du golfe d’Ajaccio.
Une ouverture qui intervient quelques mois après l’achèvement d’un important chantier de restauration. Durant deux ans, la tour et ses abords ont en effet fait l’objet d’un programme d’études et de travaux qui a notamment permis d’en apprendre davantage sur son histoire grâce aux fouilles archéologiques menées sur le site. Samedi, Philippe Perfettini, chef de projet patrimoine de la Ville d’Ajaccio, reviendra sur ces découvertes mais aussi sur les différentes étapes de cette restauration. Avec, une fois arrivé au sommet, une vue imprenable sur le golfe.
La découverte se mérite toutefois. Pour pénétrer dans la tour, les visiteurs devront emprunter une échelle de quatre mètres. Les trois visites, programmées à 9 heures, 10 heures et 11 heures, sont limitées à dix personnes par créneau et se font uniquement sur inscription, à l’adresse info@smparata.com . Elles sont par ailleurs interdites aux mineurs et aux personnes sujettes au vertige.
Des chantiers restaurés aux sites dont l’avenir reste à écrire
Cette ouverture exceptionnelle s'inscrit dans une programmation plus large proposée dans la cité impériale de vendredi à dimanche pour ces 43e Journées du Patrimoine autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » choisi par la municipalité. Une thématique qui fait particulièrement écho aux différents chantiers engagés ces dernières années par la Ville, de la restauration du Casone à celle du baptistère paléochrétien de Saint-Jean, en passant par la bibliothèque patrimoniale Fesch, l'église Saint-Roch ou encore la tour de la Parata.
Dès vendredi, c’est d’ailleurs du côté de Saint-Jean que débutera le programme. Inauguré en juillet 2025, l’Antiquarium ouvrira ses portes au public à travers plusieurs visites permettant de revenir sur les découvertes archéologiques qui ont permis de localiser dans ce quartier l’agglomération antique d’Ajaccio. Nécropole, vestiges paléochrétiens et médiévaux, fondations de la première cathédrale de la ville ou encore baptistère datant du VIe siècle permettront de remonter aux origines d’Ajaccio.
Samedi, outre la Parata, les visiteurs pourront partir à la découverte du patrimoine architectural du vieil Ajaccio lors de deux balades organisées à 10 heures et 14 heures au départ de l’Office intercommunal de tourisme. À 17 heures, direction ensuite la place d’Austerlitz pour revenir sur la restauration du Monument à la gloire de Napoléon Ier et le réaménagement du Casone.
Le lendemain, le programme s’éloignera un peu plus du coeur de ville. Une randonnée de trois heures conduira ainsi les participants de la chapelle Saint-Antoine du Mont jusqu’au barrage de Lisa, à la découverte d’un patrimoine qui raconte notamment l’histoire de l’ancienne colonie horticole de Saint-Antoine et du bagne pour enfants de Castellucciu. En fin de journée, une autre visite sera consacrée aux Milelli. Si le passé de cette ancienne propriété des Bonaparte est largement documenté, son avenir est aujourd’hui encore à l’étude. La rencontre sera justement l’occasion d’échanger autour de la préservation et de la valorisation de ce patrimoine historique et naturel.
Tout au long du week-end, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, la Chapelle impériale et le CIAP Aiacciu Bellu seront également accessibles gratuitement en visite libre.
Une émission spéciale en direct du Palais Fesch
Ces Journées européennes du patrimoine se prolongeront aussi sur les écrans. Samedi soir, le Palais Fesch s’associera à France 3 Corse ViaStella pour une émission spéciale diffusée en direct depuis la cour du musée à partir de 19h25.
Durant une heure, Marie-Joseph Arrighi-Landini recevra plusieurs spécialistes pour évoquer les différentes facettes du patrimoine insulaire, du bâti aux œuvres et objets, en passant par la photographie. Marie-Laure Mattei-Mosconi, conservatrice du Palais Fesch, et Sylvain Gregori, conservateur du Musée de Bastia, accompagneront notamment l’émission en fil rouge, aux côtés de plusieurs architectes, restaurateurs et photographes.
Des reportages conduiront également les téléspectateurs au couvent d’Orezza ainsi qu’aux musées de Corte et d’Aleria. La Parata sera elle aussi au programme, avec les premières impressions de ceux qui auront eu la chance, quelques heures plus tôt, de pénétrer dans la tour génoise. Stéphane Bern interviendra enfin pour évoquer son attachement au patrimoine corse et son action dans le cadre du Loto du patrimoine.
En savoir plus sur le programme de ces 43e Journées du Patrimoine à Ajaccio : https://ajaccio.corsica/43e-journees-europeennes-patrimoine/
Une ouverture qui intervient quelques mois après l’achèvement d’un important chantier de restauration. Durant deux ans, la tour et ses abords ont en effet fait l’objet d’un programme d’études et de travaux qui a notamment permis d’en apprendre davantage sur son histoire grâce aux fouilles archéologiques menées sur le site. Samedi, Philippe Perfettini, chef de projet patrimoine de la Ville d’Ajaccio, reviendra sur ces découvertes mais aussi sur les différentes étapes de cette restauration. Avec, une fois arrivé au sommet, une vue imprenable sur le golfe.
La découverte se mérite toutefois. Pour pénétrer dans la tour, les visiteurs devront emprunter une échelle de quatre mètres. Les trois visites, programmées à 9 heures, 10 heures et 11 heures, sont limitées à dix personnes par créneau et se font uniquement sur inscription, à l’adresse info@smparata.com . Elles sont par ailleurs interdites aux mineurs et aux personnes sujettes au vertige.
Des chantiers restaurés aux sites dont l’avenir reste à écrire
Cette ouverture exceptionnelle s'inscrit dans une programmation plus large proposée dans la cité impériale de vendredi à dimanche pour ces 43e Journées du Patrimoine autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » choisi par la municipalité. Une thématique qui fait particulièrement écho aux différents chantiers engagés ces dernières années par la Ville, de la restauration du Casone à celle du baptistère paléochrétien de Saint-Jean, en passant par la bibliothèque patrimoniale Fesch, l'église Saint-Roch ou encore la tour de la Parata.
Dès vendredi, c’est d’ailleurs du côté de Saint-Jean que débutera le programme. Inauguré en juillet 2025, l’Antiquarium ouvrira ses portes au public à travers plusieurs visites permettant de revenir sur les découvertes archéologiques qui ont permis de localiser dans ce quartier l’agglomération antique d’Ajaccio. Nécropole, vestiges paléochrétiens et médiévaux, fondations de la première cathédrale de la ville ou encore baptistère datant du VIe siècle permettront de remonter aux origines d’Ajaccio.
Samedi, outre la Parata, les visiteurs pourront partir à la découverte du patrimoine architectural du vieil Ajaccio lors de deux balades organisées à 10 heures et 14 heures au départ de l’Office intercommunal de tourisme. À 17 heures, direction ensuite la place d’Austerlitz pour revenir sur la restauration du Monument à la gloire de Napoléon Ier et le réaménagement du Casone.
Le lendemain, le programme s’éloignera un peu plus du coeur de ville. Une randonnée de trois heures conduira ainsi les participants de la chapelle Saint-Antoine du Mont jusqu’au barrage de Lisa, à la découverte d’un patrimoine qui raconte notamment l’histoire de l’ancienne colonie horticole de Saint-Antoine et du bagne pour enfants de Castellucciu. En fin de journée, une autre visite sera consacrée aux Milelli. Si le passé de cette ancienne propriété des Bonaparte est largement documenté, son avenir est aujourd’hui encore à l’étude. La rencontre sera justement l’occasion d’échanger autour de la préservation et de la valorisation de ce patrimoine historique et naturel.
Tout au long du week-end, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts, la Chapelle impériale et le CIAP Aiacciu Bellu seront également accessibles gratuitement en visite libre.
Une émission spéciale en direct du Palais Fesch
Ces Journées européennes du patrimoine se prolongeront aussi sur les écrans. Samedi soir, le Palais Fesch s’associera à France 3 Corse ViaStella pour une émission spéciale diffusée en direct depuis la cour du musée à partir de 19h25.
Durant une heure, Marie-Joseph Arrighi-Landini recevra plusieurs spécialistes pour évoquer les différentes facettes du patrimoine insulaire, du bâti aux œuvres et objets, en passant par la photographie. Marie-Laure Mattei-Mosconi, conservatrice du Palais Fesch, et Sylvain Gregori, conservateur du Musée de Bastia, accompagneront notamment l’émission en fil rouge, aux côtés de plusieurs architectes, restaurateurs et photographes.
Des reportages conduiront également les téléspectateurs au couvent d’Orezza ainsi qu’aux musées de Corte et d’Aleria. La Parata sera elle aussi au programme, avec les premières impressions de ceux qui auront eu la chance, quelques heures plus tôt, de pénétrer dans la tour génoise. Stéphane Bern interviendra enfin pour évoquer son attachement au patrimoine corse et son action dans le cadre du Loto du patrimoine.
En savoir plus sur le programme de ces 43e Journées du Patrimoine à Ajaccio : https://ajaccio.corsica/43e-journees-europeennes-patrimoine/
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