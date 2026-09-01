Crédit Agricole : en grève, les salariés corses s’inquiètent du rapprochement avec Provence Côte d’Azur

L’annonce a immédiatement suscité une mobilisation du personnel. Ce mercredi 16 septembre, des salariés du Crédit Agricole de la Corse étaient en grève alors que les directions des caisses régionales de Corse et de Provence Côte d’Azur officialisaient leur volonté d’étudier un rapprochement.

Pour les personnels mobilisés, l’enjeu dépasse la seule réorganisation bancaire. Le projet pose la question de l’avenir de la caisse corse au sein d’un ensemble beaucoup plus important : quelle autonomie conserverait-elle ? Où seraient prises les décisions ? Quelles conséquences pourraient en découler pour les emplois, les services et le réseau d’agences dans l’île ?



À ce stade, ces questions restent largement ouvertes. Le communiqué diffusé mercredi par les deux directions confirme l’existence du projet, mais ne détaille ni la future organisation, ni ses éventuelles conséquences sur les effectifs.





1,1 million de clients dans le futur ensemble

Les directions parlent officiellement d’un « projet de rapprochement » entre les deux caisses régionales. S’il aboutissait, il donnerait naissance à un ensemble représentant plus de 60 milliards d’euros d’encours d’épargne et de crédit, pour 1,1 million de clients.

Pour justifier l’opération, les deux caisses mettent en avant le partage des expertises et des capacités d’investissement renforcées. Elles identifient plusieurs enjeux communs aux deux territoires, parmi lesquels la santé, le tourisme, la viticulture, le logement ou encore la transition énergétique. La direction souligne également que les équipes des deux établissements coopèrent déjà depuis une dizaine d’années.

Il ne s’agit donc pas encore d’une fusion actée. Une phase d’analyse doit désormais s’ouvrir. Les directions assurent qu’elle sera conduite « dans le respect des intérêts des salariés » et des instances de gouvernance et de représentation des deux caisses. Elles promettent également des « travaux approfondis » et un « dialogue régulier » avec les différentes parties prenantes.





L’autonomie corse au cœur des interrogations

C’est précisément sur les conséquences concrètes de cette réorganisation que se concentrent les inquiétudes.

Le Crédit Agricole fonctionne sur un modèle de caisses régionales fortement implantées dans leurs territoires. Le rapprochement de la Corse avec Provence Côte d’Azur pose donc directement la question de la place que conserverait l’échelon insulaire dans le futur ensemble.

Le communiqué de la direction insiste sur ce point. À terme, les deux établissements envisagent la création d’une « nouvelle entreprise », présentée comme attentive aux « équilibres humains et sociaux ». Les dirigeants assurent également vouloir maintenir la proximité territoriale qui caractérise leur modèle.

Mais plusieurs éléments déterminants ne sont pas précisés dans le document rendu public mercredi : le siège et l’organisation exacte du futur ensemble, la répartition des fonctions de direction, le niveau d’autonomie qui serait conservé en Corse ou encore les conséquences éventuelles du rapprochement sur les effectifs et le réseau d’agences.

L’absence de précisions sur ces points alimente les interrogations exprimées par les salariés mobilisés.





La direction défend un ensemble « plus puissant »

Les responsables des deux caisses présentent, eux, le rapprochement comme une opportunité de développement.

Catherine Barnel, présidente du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, évoque deux territoires « à forte identité » partageant une histoire méditerranéenne et un même attachement à leur patrimoine et à leur ancrage local.

Catherine Galvez, directrice générale du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, estime pour sa part que le projet doit permettre de créer « un nouvel ensemble plus puissant » au bénéfice des clients, des collaborateurs et des territoires.

Côté corse, Michel Le Masson, président du Crédit Agricole de la Corse, assure que le projet doit permettre de conjuguer la force du modèle avec « un ancrage et une proximité toujours aussi forts sur nos territoires ».

Le directeur général de la caisse corse, Jean-Pierre Guillou, met de son côté en avant le rapprochement des expertises et des moyens, qui permettrait selon lui de renforcer la capacité de la banque à répondre aux besoins des clients et à financer leurs projets.



Des garanties encore attendues

Deux lectures du projet se font donc face à ce stade. La direction met en avant la taille critique du futur ensemble, la mutualisation des moyens et une capacité d’investissement accrue. Du côté des salariés mobilisés, l’annonce fait naître des interrogations sur ce que deviendra concrètement la caisse corse dans cette nouvelle organisation.

Le communiqué apporte une garantie de méthode en affirmant que les intérêts des salariés devront être pris en compte et que les représentants du personnel seront associés aux travaux. Il ne fournit cependant pas encore de réponses précises sur l’emploi, les agences ou la localisation des centres de décision.

La suite du processus devrait donc se jouer autant sur ces garanties sociales et organisationnelles que sur la logique économique défendue par les deux directions. Pour la Corse, une question devrait notamment rester au centre des discussions : quelle autonomie réelle conservera la caisse insulaire si ce rapprochement aboutit ?