U tempu in Corsica
Charles Monti (Charles-Vincent Monti) le Jeudi 17 Septembre 2026 à 07:02
Le temps est marqué le matin par des passages nuageux et des éclaircies. Des averses et des orages se développent ensuite, principalement sur le centre et l'est de la Corse. Les températures maximales atteignent encore 34 degrés dans le Sud.
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(Archives CNI)