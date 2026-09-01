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U tempu in Corsica


Charles Monti (Charles-Vincent Monti) le Jeudi 17 Septembre 2026 à 07:02

Le temps est marqué le matin par des passages nuageux et des éclaircies. Des averses et des orages se développent ensuite, principalement sur le centre et l'est de la Corse. Les températures maximales atteignent encore 34 degrés dans le Sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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