Avant SCB-Cannes - Laurent Peyrelade : «J’ai envie qu’on ouvre ce compteur à la maison»

(Photo Gérard Baldocchi)



Faire briller le blason du Sporting Club de Bastia à domicile aussi bien qu’à l’extérieur, ce sera l’objectif des Bastiais ce jeudi soir face à l’AS Cannes. Dans ce derby de la Méditerranée, les Turchini affronteront un adversaire invaincu : deux victoires et quatre matchs nuls. Une statistique qui ne fait pas peur à Laurent Peyrelade.



Le coach bastiais l’a rappelé en conférence de presse d’avant-match. Cette rencontre sera : « un superbe challenge face à une équipe invaincue, mais avec seulement un point de plus », avant de poursuivre son exposé de technicien du football : « C’est la meilleure défense, mais c’est aussi l’avant-dernière équipe en possession ».



Les données sont désormais en possession de l’entraîneur bastiais : « À nous de faire tout ce qu’il faut à la maison pour que la situation s’inverse. » Si la première étape pour la reconquête de Furiani est passée par la récupération après la victoire de la semaine dernière face à Bourg-en-Bresse, le coach bastiais est catégorique : « Il faut mettre le bleu de chauffe comme on l’a mis à Caen et Aubagne et jouer dans des zones qui nous intéressent, garder la concentration de la première à la dernière minute du match. »



Laurent Peyrelade et ses hommes s’attendent à faire face à une équipe pragmatique avec du répondant. Une victoire qui passerait aussi et surtout par : « une meilleure gestion des émotions et des monumentales erreurs que l’on fait » et un changement de curseur : « notre énergie dans la performance, plutôt que dans l’observation de l’environnement ». Pour ce match, le coach bastiais devra se passer d’Alexandre Zaouai, en attente d’examens pour évaluer la durée de sa blessure, avec encore un peu d’incertitude pour Lakdhar Belal.

Bref, ce derby se jouera en grande partie dans la tête : « L’idée, c’est d’avoir des modifications psychologiques et d’appréhender ce match différemment de ce qu’on a fait les trois premières fois. »



Depuis le début de la saison, les Bastiais ne se sont pas imposés à Furiani, et ont du mal à le faire depuis un peu plus d’un an. La peur du courroux de Furiani et du peuple bleu, qui peut se montrer intransigeant malgré trois victoires et neuf points à l’extérieur ? « Je ne pense pas qu’on ait peur de jouer à Furiani », dira Félix Tomi, le milieu bastiais présent lui aussi en conférence de presse. Espérons que le résultat de ce jeudi soir lui donne raison.