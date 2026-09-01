SC Bastia - Débuter enfin une série à Furiani ?

(Photo Gérard Baldocchi)

Si le Sporting Club de Bastia s’est imposé 1 à 0 samedi dernier sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, on ne peut pas dire que la victoire a été véritablement flamboyante pour les hommes de Laurent Peyrelade.



Si, comme l’a dit le coach bastiais au micro de nos confrères de la radio RCFM : « Une très bonne première mi-temps. Le but qu’on marque, on doit le marquer au bout de trois minutes. En deuxième mi-temps, on a reculé mais sans grosse intention contre nous. », nous n’allons pas faire la fine bouche au vu du temps de disette de points que nous avons connu la saison passée. Mais désormais, une division en dessous et face à une équipe inférieure dans le jeu, on aurait aimé voir plus de fantaisie bastiaise sur la pelouse.



Qu’importe, le Sporting a une nouvelle fois réussi sa sortie, avec un sans-faute de 9 points sur 9 et trois victoires par K.-O. Ce qui n’est pas le cas à Furiani, où le compteur est, lui, toujours bloqué à zéro. Avec des si, on referait le monde et le football, et les Bastiais mériteraient mieux que la 8ème place actuelle au bout de la 6ème journée.



Ce jeudi 17 septembre, les Turchini affronteront l’AS Cannes, qui compte trois nuls et deux victoires depuis le début de la saison. Mais la question est de savoir comment les Bastiais aborderont leur retour à Armand-Cesari. Cette série de trois victoires à la suite à l’extérieur aura-t-elle enfin servi de détonateur pour mettre en route la machine ? Ou, comme le dit le coach, allons-nous continuer à faire des erreurs à domicile ? Et surtout, comment expliquer cet état d’esprit si différent une fois de retour à la maison ? Laurent Peyrelade a avancé un début d’explication : « Si on veut faire des choses, il faut que notre groupe soit très soudé et il l’est. On a des moments de bonheur à l’extérieur, il faut en partager chez nous. » Réponse donc ce jeudi.



Ce match à Bourg-en-Bresse a aussi mis en lumière ce qui pourrait être l’une des grosses lacunes de la saison bastiaise : un effectif peu étoffé. Les sorties sur blessures d’Alexandre Zaouai et Lakhdar Belal ont montré les limites et pourraient venir compromettre de bonnes séries. Le renfort de l’effectif est évidemment dans la tête du coach. Reste à voir les possibilités et les opportunités qui seront offertes aux dirigeants bastiais dans les semaines à venir.



Depuis leur nouvelle victoire à l’extérieur, les joueurs du Sporting peuvent récupérer plus sereinement en attendant leur prochain adversaire, ce jeudi à 20h45, et préparer une rencontre face à l’AS Cannes qui ne s’annonce pas de tout repos, mais dont l’objectif affiché est d’enfin débuter une série de victoires à la maison.

