À Ajaccio, la tour de la Parata retrouve son éclat

Retrouver la tour du XVIe siècle



L'ambition n'était pas seulement de consolider le bâtiment, mais aussi de retrouver au plus près son état d’origine. Grâce aux recherches archéologiques et au diagnostic patrimonial, plusieurs éléments disparus ont pu être restitués. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés dans le respect des techniques anciennes. Certains dallages ont notamment été réalisés avec des pierres prélevées directement aux abords du site. « L'idée forte de ce chantier était de restituer ce que l'on connaît de la tour au niveau des matériaux », précise Sébastien Desmont.



Le travail a également permis de révéler certaines traces de l'histoire mouvementée du monument. Ainsi, les restaurateurs ont mis en évidence l'emplacement de l'ancienne porte d'entrée de la tour. « À l'origine, l'accès se faisait côté mer. Plus tard, probablement pour des raisons militaires, l'entrée a été déplacée côté terre. Nous avons choisi de conserver la trace de cette première porte dans les enduits extérieurs afin qu'elle reste visible », détaille l'architecte. Au total, le sol intérieur a pu être conservé à environ 40 %, tandis que les parties disparues ont été restituées à partir des données recueillies lors des fouilles.



Un monument vivant, mais préservé



Si la restauration est désormais achevée, la tour ne deviendra pas pour autant un site ouvert en permanence au public. Les contraintes de sécurité et la volonté de préserver l'intégrité paysagère du Grand Site ont conduit les gestionnaires à privilégier une ouverture ponctuelle. « Nous pourrons organiser des visites occasionnelles, notamment lors des Journées du patrimoine ou d'événements spécifiques, mais toujours de manière modérée », indique Christian Balzano.



La mise en conformité pour une ouverture permanente aurait en outre nécessité d'importants aménagements extérieurs, notamment la création d'un escalier répondant aux normes actuelles. « Cela aurait nui à l'intégration paysagère du monument. L'idée était vraiment de le restituer dans son aspect d'origine », insiste le directeur du Syndicat mixte.