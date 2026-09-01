Deux nouveaux nids de frelons asiatiques découverts et détruits à Porto-Vecchio

(Photo d'illustration)
Il poursuit sa progression en Corse. Pour la troisième année consécutive, le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina, a été détecté dans l’île. Après un premier foyer identifié à Bastelicaccia en 2024, puis un autre à Ajaccio l’an dernier, c’est cette fois à Porto-Vecchio que l’espèce exotique envahissante a fait son apparition.
Au début du mois de septembre, un premier nid a en effet été découvert sur la commune avant d’être détruit par les sapeurs-pompiers, signale ALIEM Vigil, réseau dédié à la surveillance des espèces exotiques envahissantes en Méditerranée. L'intervention n'a toutefois pas mis fin aux observations. Dans les jours suivants, plusieurs frelons ont en effet continué à être aperçus aux alentours, conduisant finalement à la découverte d'un second nid, situé à une cinquantaine de mètres seulement du premier. Celui-ci a lui aussi été détruit.
Mais depuis, de nouveaux signalements continuent d'être enregistrés à Porto-Vecchio et dans ses environs. De quoi pousser ALIEM Vigil à appeler « l'ensemble des habitants, des professionnels et des apiculteurs du secteur à rester particulièrement vigilants ». Car si le frelon asiatique représente notamment une menace pour les abeilles, les individus ne sont pas uniquement repérés à proximité des ruchers. « De nombreux individus sont également observés à polliniser dans les jardins, notamment sur les plantes de Callistemon », relève ainsi le réseau.
La période est d’autant plus sensible que le mois de septembre correspond au pic d’activité des colonies. À cette époque de l’année, les nids ont atteint leur taille maximale et comptent un nombre particulièrement important d’individus. Mais c’est surtout ce qui va se jouer à partir de l’automne qui inquiète. Les futures fondatrices vont en effet alors progressivement quitter la colonie pour trouver un abri où passer l’hiver, avant de pouvoir donner naissance à de nouvelles colonies la saison suivante. « Il est donc essentiel de détecter et de détruire les éventuels nids le plus rapidement possible, avant la dispersion des futures fondatrices », insiste ALIEM Vigil, qui souligne que les prochaines semaines constituent « un moment particulièrement important pour limiter l’installation et la propagation de l’espèce en Corse ».
Face à ces nouvelles détections, l’Office de l’Environnement de la Corse, la filière apicole, les apiculteurs du secteur et la commune de Porto-Vecchio se sont rapidement mobilisés. Des ruches sentinelles vont notamment être déployées dans les environs afin de suivre la présence et l’activité du frelon. Les individus capturés pourront également être suivis pour tenter de remonter jusqu’à d’éventuels autres nids et permettre leur destruction au plus vite.
En attendant, la vigilance est de mise et toute observation suspecte peut être signalée sur l'application InvasivTracker, via le réseau ALIEM ou directement à l'Office de l'Environnement de la Corse à l'adresse frelon@oec.fr . Une précaution d'autant plus utile que le frelon asiatique à pattes jaunes peut être confondu avec le frelon oriental, lui aussi introduit et surveillé en Corse, ou avec le frelon européen, naturellement présent dans l'île.
Au début du mois de septembre, un premier nid a en effet été découvert sur la commune avant d’être détruit par les sapeurs-pompiers, signale ALIEM Vigil, réseau dédié à la surveillance des espèces exotiques envahissantes en Méditerranée. L'intervention n'a toutefois pas mis fin aux observations. Dans les jours suivants, plusieurs frelons ont en effet continué à être aperçus aux alentours, conduisant finalement à la découverte d'un second nid, situé à une cinquantaine de mètres seulement du premier. Celui-ci a lui aussi été détruit.
Mais depuis, de nouveaux signalements continuent d'être enregistrés à Porto-Vecchio et dans ses environs. De quoi pousser ALIEM Vigil à appeler « l'ensemble des habitants, des professionnels et des apiculteurs du secteur à rester particulièrement vigilants ». Car si le frelon asiatique représente notamment une menace pour les abeilles, les individus ne sont pas uniquement repérés à proximité des ruchers. « De nombreux individus sont également observés à polliniser dans les jardins, notamment sur les plantes de Callistemon », relève ainsi le réseau.
La période est d’autant plus sensible que le mois de septembre correspond au pic d’activité des colonies. À cette époque de l’année, les nids ont atteint leur taille maximale et comptent un nombre particulièrement important d’individus. Mais c’est surtout ce qui va se jouer à partir de l’automne qui inquiète. Les futures fondatrices vont en effet alors progressivement quitter la colonie pour trouver un abri où passer l’hiver, avant de pouvoir donner naissance à de nouvelles colonies la saison suivante. « Il est donc essentiel de détecter et de détruire les éventuels nids le plus rapidement possible, avant la dispersion des futures fondatrices », insiste ALIEM Vigil, qui souligne que les prochaines semaines constituent « un moment particulièrement important pour limiter l’installation et la propagation de l’espèce en Corse ».
Face à ces nouvelles détections, l’Office de l’Environnement de la Corse, la filière apicole, les apiculteurs du secteur et la commune de Porto-Vecchio se sont rapidement mobilisés. Des ruches sentinelles vont notamment être déployées dans les environs afin de suivre la présence et l’activité du frelon. Les individus capturés pourront également être suivis pour tenter de remonter jusqu’à d’éventuels autres nids et permettre leur destruction au plus vite.
En attendant, la vigilance est de mise et toute observation suspecte peut être signalée sur l'application InvasivTracker, via le réseau ALIEM ou directement à l'Office de l'Environnement de la Corse à l'adresse frelon@oec.fr . Une précaution d'autant plus utile que le frelon asiatique à pattes jaunes peut être confondu avec le frelon oriental, lui aussi introduit et surveillé en Corse, ou avec le frelon européen, naturellement présent dans l'île.
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