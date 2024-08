Corse : alerte au frelon asiatique à Bastelicaccia

"Alerte vigilance Frelon asiatique" : c'est le mot d'ordre lancé par les apiculteurs de l'île qui craignent le pire pour leurs abeilles depuis la découverte il y a quelques jours à Bastelicaccia d'un nid.

Les craintes des apiculteurs corses tiennent au fait que ce frelon asiatique, dont c'est la première fois que l'on signale la présence dans l'île, peut capturer entre 25 et 50 abeilles par jour, selon la saison et les besoins du nid.

Pour les capturer, il se place en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche ou patrouille au-dessus des fleurs fréquentées par les abeilles. Ainsi fort de sa taille plus importante et de ses grandes pattes, il peut saisir une abeille et l'emporter avec lui pour en faire une boulette destinée à nourrir les larves de sa colonie.

Cela constitue, on le comprend aisément, un nouveau et incontestable, facteur d'affaiblissement des ruches.





Et c'est ce qui inquiète au plus haut point la profession apicole depuis l'alerte donnée par cet apiculteur de la région ajaccienne qui, il y quelques jours, a découvert des individus de frelon asiatique sur son rucher de Bastelicaccia.

Le nid du redoutable prédateur de l'abeille, a pu être découvert, vendredi en milieu de journée puis détruit par les pompiers, en présence de représentants de l'office de l'Environnement et d'apiculteurs.



À 450 mètres du rucher

Ce travail a pu être réalisé en partenariat avec l'Office de l'environnement de la Corse, et en particulier le service de l'Observatoire-Conservatoire des Insectes de Corse, qui s'est équipé d'un appareil de radio-détection ayant permis de localiser le nid à 450 mètres du rucher de Bastelicaccia





"Dans l'urgence, et avant la dissémination des fondatrices cet automne, nous sollicitons chaque apiculteur ou particulier pour surveiller sur ses ruchers et installer des pièges" "maison", conseillent les professionnels des abeilles de Corse.

"Cette nouvelle situation risque de nous causer de gros problèmes ", alertent-ils encore





Comment le reconnaître ?

Le frelon asiatique! (Vespa velutina) est légèrement plus petit que son cousin européen, d'environ 3 cm.Il possède un abdomen noir, strié de bandes jaunes, à l'inverse du frelon européen qui lui, est jaune à bandes noires.

La face du frelon asiatique est de couleur orangée.

Les extrémités de ses pattes sont jaunes.



(Plus d'infos à venir)