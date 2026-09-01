Le réalisateur Louis Clichy présente son premier long-métrage en avant-première à Ajaccio

Vous venez de présenter votre premier long-métrage Le Corset à Ajaccio. Cette avant-première a-t-elle une dimension particulière pour vous ?

Ma mère habite ici, donc forcément. Le distributeur avait aussi envie de venir dans la région et ça lui plaisait beaucoup de présenter le film ici. Ma mère a découvert le film, hier. Elle ne montre pas forcément tout de suite ce qu’elle ressent, donc je n’ai pas encore vraiment pu lui poser de questions. Mais je pense qu’elle est très contente et très fière.



Apres avoir travaillé chez Pixar comme animateur sur WALL-E et Là-haut, vous signez votre premier réalisation en solo avec Le Corset. Comment est né ce projet ?

J’ai toujours voulu travailler dans le cinéma. Il y a forcément un moment où, en grandissant, on se dit que certaines envies vont peut-être disparaître. Chez moi, c’est resté. J’ai fais mes armes chez Pixar mais il me manquait quelque chose de plus créatif. Avec Le Corset, j’ai eu envie de raconter une histoire qui partait de choses très personnelles.



À quel moment vous êtes-vous dit que votre enfance pouvait devenir un film ?

Je ne sais pas s’il y a vraiment eu un moment précis. Quand on manque d’idées, on peut parfois aller chercher dans ce qu’on a vécu. J’ai beaucoup travaillé dans le cinéma à Paris, mais j’ai aussi beaucoup vécu à la campagne. Je me suis dit qu’il y avait peut-être là un témoignage intéressant à transmettre. Et puis j’ai moi-même longtemps porté un corset, proche de celui que porte Christophe dans le film. C’est une situation compliquée, particulièrement lorsqu’elle arrive à l’adolescence. Je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose à raconter autour de cet enfermement : celui d’un adolescent avec son corset, mais aussi celui d’une famille isolée et épuisée, dans le milieu rural et agricole.



Vous êtes vous-même né dans une famille d’agriculteurs. Est-ce aussi une manière de rendre hommage à cette période de votre vie ?

Oui, je pense que oui, un peu. J’ai grandi dans ce milieu pendant mes dix premières années, avant que mes parents se séparent et que je parte vivre à Orléans. La ferme a ensuite été vendue, donc la question de la transmission ne s’est plus vraiment posée. Et ça m’arrangeait aussi un peu : je n’étais pas certain d’être très compétent pour faire ce métier ! Plus sérieusement, il y avait cette envie de revenir sur des lieux et des personnes que j’avais connus : des gens assez taiseux, qui ne disent pas forcément les choses, mais qui travaillent énormément. C’est aussi un monde dont on parle finalement assez peu au cinéma. Je trouvais intéressant de le montrer, tout en évoquant les effets pervers d’une production à outrance.



Comment avez-vous construit le personnage de Christophe, ce garçon plutôt introverti qui se retrouve malgré lui au centre de l’histoire ?

Par moments, c’est une version un peu améliorée de moi-même, et à d’autres moments, il est très différent. Je me suis aussi beaucoup inspiré de mon fils. Christophe est assez introverti, il ne cherche pas à faire de vagues, mais un coup du sort va le mettre malgré lui sur le devant de la scène. Le fait qu’il soit l’enfant du milieu est aussi volontaire : c’est une place qui peut être compliquée.