Colère des pêcheurs : nouveaux blocages de ports dans l'Hérault et à Nice, un bateau de la Corsica Ferries dérouté vers l’Italie

Vers 08H00, une trentaine de pêcheurs étaient encore sur place à Frontignan, a constaté l'AFP, autour d'un brasier alimenté par des pneus et des palettes. Une action semblable avait été menée mercredi. Les pêcheurs empêchent tout passage de camion-citerne, mais laissaient circuler les voitures d'habitants des environs.



Le blocage a commencé vers 03H00 du matin, selon la police de l'Hérault, qui a relevé "entre 150 et 200 pêcheurs" au début de l'opération. Par ailleurs, "une trentaine de bateaux bloquent le port de Sète", a aussi indiqué la même source. "Nous menons une action symbolique", a précisé à l'AFP Ange Natoli, un représentant des pêcheurs, en partance pour Paris pour participer à une réunion avec la ministre de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud.



A Nice, une demi-douzaine de petits bateaux bloquaient l'entrée du port par la mer, mais selon une journaliste de l'AFP la situation était très calme. Un navire de la compagnie Corsica ferries assurant une liaison entre Propriano et Nice a toutefois dû être dérouté sur Savone en Italie, selon une source portuaire, tout comme "quelques yachts" qui devaient quitter le port dans la journée étaient en attente.



Le maire de Nice Eric Ciotti (UDR) devait aller à la rencontre des pécheurs dans la matinée, selon la métropole.

Le port de Nice est principalement un port de plaisance et accueille également un trafic de ferries avec quelques liaisons par semaine de la Corsica Ferries.



Pour contenir la colère sociale à quelques mois de la présidentielle, Sébastien Lecornu a demandé mercredi de "prolonger" jusqu'au 31 décembre les aides ciblées sur les carburants.



Pour les pêcheurs, dont plusieurs en Méditerranée ont mené des opérations de blocage de dépôts pétroliers, l'aide sera relevée de 25 à 35 centimes par litre. Elle retrouve ainsi "son niveau maximal autorisé par la Commission européenne pour permettre aux navires de continuer à sortir en mer", après un ajustement à la baisse cet été pour tenir compte de la baisse des prix, ont expliqué les services du Premier ministre.

