Corte - Rendez-vous dimanche sur le parking du Cosec pour A Festa di l’Asocii

Pour la onzième année consécutive, le CPIE – A Rinascita organise ce dimanche sa traditionnelle Festa di l’Associi sur le parking et à l’intérieur du Cosec municipal de Corte. Rendez-vous incontournable de la vie locale, cette fête dédiée au sport et à la vie associative cortenaise réunira les acteurs engagés dans les domaines culturels, sportifs, universitaires, humanitaires, sociaux, environnementaux ou encore de la vie des quartiers. Cette manifestation est l’occasion pour les associations cortenaises de présenter leurs activités au public.





Pour cela le CPIE-A Rinascita met des stands à disposition ainsi que tout le matériel nécessaire de manière à présenter au mieux la diversité des actions menées par les nombreux bénévoles impliqués dans ces associations tout au long de l’année.





Ainsi plus de quarante associations seront représentées ce dimanche. Elles développent leurs activités dans les domaines du sport, de la culture ainsi que du caritatif. On retrouvera ainsi les bénévoles de l’Union Sportive des Clubs du Cortenais aux côtés de ceux du Hand Ball Corte, pour les associations les plus connues. Mais on découvrira aussi les activités de Salsa S’cool, les chants et la musique avec l’Altagna Curtinese, Mandeo, La Cortenaise ainsi que Samb’ava di Corti qui seront aux côtés de La Marie Do, du Secours Populaire ou du Ghjattinu di Corti sans oublier les associations étudiantes comme Radio Nebbia Campus Corte et le Cercle des Etudiants en Ecologie Méditerranéenne.

Tout l’après-midi les bénévoles de toutes ces associations proposeront des démonstrations de leurs activités, rencontreront le public, jeune et moins jeune, et pourront également recevoir les adhésions « car c’est bien sûr l’objectif de ce rendez-vous annuel. L’enjeu pour nous est véritablement de mettre en avant l’engagement associatif, de valoriser tous les bénévoles qui se mobilisent toute l’année pour animer la vie socioculturelle de notre cité. L’objectif est également de susciter des vocations et de permettre à ces associations de recevoir non seulement les adhésions de nouveaux pratiquants, mais de recevoir également l’engagement de nouveaux bénévoles car, on le sait, sans les bénévoles ces nombreuses activités ne pourraient avoir lieu », a soutenu Marc-Antoine Campana, directeur du CPIE – A Rinascita.





Les associations présentes

Pour le sport : Yoga 3C, Corte Taekwondo Club, Comité territorial Sport pour tous, Salsa S’cool, centre équestre Equiloisirs, Cercle d’escrime de Corte, Hand Ball Corte, Cerckle nautique de la Restonica, Inter Cortenais Volley-Ball, Rugby Centre Corse, Athlétique Club Corte, Boxing Club di Corti, Restonica Trail, Krav-Maga, I Muntagnoli di Corti, Corte Club de Gym, Tennis de table club cortenais, Judo Kodokan cortenais, Judo kodokan corse, i schacchi di u centru, Inter Cortenais Basket-ball.





Pour la culture : La Cortenaise, L’Altagna Curtinese, Radio Nebbia Campus Corti, Le repère, CPIE – A Rinascita, Corsica, Mandeo, SV Danse, Arte fà, Guid’Asso, Médiathèque de Corte, Association des Marocains de Corte, Samb’Ava di Corti.





Pour le domaine caritatif : La Marie Do, Belles et Battantes, ADMR de Corte, GEM u Scontru, U Ghjattinu di Corti, Secours Populaire de Corte, Un nid à Toi.

Pour les associations étudiantes : CEEM, Includ’U, UNICEF antenne étudiante de Corte.