«Générations en mouvement » ce samedi 19 septembre à Furiani

Parcours d’orientation en équipe

Défis & énigmes

Ateliers sportifs accessibles à tous

Goûter partagé, jeux et temps convivial





C’est au Parc de Luccianella, route des Collines, à Furiani que se déroulera cette journée dans le cadre de « Septembre Bouge ». Organisée à l’occasion de la rentrée sportive, période clé pour (re)prendre une activité physique et sportive seul(e) ou au sein d’un club, cette opération « Septembre rouge » vise à promouvoir le sport comme levier de santé et de bien-être et de faire de l’activité physique et sportive un réflexe du quotidien pour les Françaises et les Français. « Dans ce cadre donc nous organisons cette demi-journée, de 13h à 18h, intitulée Générations en mouvement » explique Joël Raffalli, directeur de la Maison Sport Santé de Haute-Corse. « C’est une journée intergénérationnelle gratuite pour partager un moment sportif, ludique et convivial entre enfants, adolescents, adultes et seniors avec le soutien de l’ARS Corse et de la DRAJES Corse, des partenaires du dispositif national des Maisons Sport-Santé ».Au programme ?* Participation gratuite sur inscription à la Maison Sport-Santé de Haute-Corse : 04.95.39.13.37