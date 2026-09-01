Incendie entre Calvi et Calenzana : 18 hectares parcourus et le trafic aérien interrompu

Nouvelle alerte pour les pompiers de Haute-Corse. Ce jeudi à 13h20, un virulent incendie s'est déclaré sur la route de l'aéroport de Calvi, entre la Signoria et la Sablière.



Selon le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse, en milieu d'après-midi, 18 hectares de gros maquis ont déjà été touchés par les flammes qui sont attisées par des rafales de vente. L'incendie progresse vers le nord-est.



"Plusieurs bâtiments et habitations sont potentiellement menacés", précise le SIS 2B, en ajoutant que la D 81 a été fermée entre La Fringale et Suare.



Plus de 50 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur le terrain. Ils sont appuyés dans les airs par les deux Canadairs et l'hélicoptère Puma.