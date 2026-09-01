Incendie entre Calvi et Calenzana : 18 hectares parcourus et le trafic aérien interrompu

Nouvelle alerte pour les pompiers de Haute-Corse. Ce jeudi à 13h20, un virulent incendie s'est déclaré sur la route de l'aéroport de Calvi, entre la Signoria et la Sablière.
Selon le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse, en milieu d'après-midi, 18 hectares de gros maquis ont déjà été touchés par les flammes qui sont attisées par des rafales de vente. L'incendie progresse vers le nord-est.
"Plusieurs bâtiments et habitations sont potentiellement menacés", précise le SIS 2B, en ajoutant que la D 81 a été fermée entre La Fringale et Suare.
Plus de 50 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur le terrain. Ils sont appuyés dans les airs par les deux Canadairs et l'hélicoptère Puma.
Selon le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse, en milieu d'après-midi, 18 hectares de gros maquis ont déjà été touchés par les flammes qui sont attisées par des rafales de vente. L'incendie progresse vers le nord-est.
"Plusieurs bâtiments et habitations sont potentiellement menacés", précise le SIS 2B, en ajoutant que la D 81 a été fermée entre La Fringale et Suare.
Plus de 50 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur le terrain. Ils sont appuyés dans les airs par les deux Canadairs et l'hélicoptère Puma.
Selon le point du SIS 2B de 15h30, les flammes se développent dans une zone de grosse végétation, mais l’intervention des moyens aériens produit des effets, en appui des nombreux sapeurs-pompiers engagés au sol.
Le recensement des dégâts est toujours en cours. Quatre carcasses de véhicules brûlées ont été signalées. Un cabanon a également été atteint par les flammes, sans être détruit.
Le trafic aérien a par ailleurs été suspendu à l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine.
Le recensement des dégâts est toujours en cours. Quatre carcasses de véhicules brûlées ont été signalées. Un cabanon a également été atteint par les flammes, sans être détruit.
Le trafic aérien a par ailleurs été suspendu à l’aéroport de Calvi-Sainte-Catherine.
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