Calvi : près de 20 hectares brûlés, l’incendie près de l’aéroport est fixé



Après plusieurs heures d’une lutte intense contre les flammes, le feu qui s’est déclaré ce jeudi aux abords de l’aéroport Calvi–Sainte-Catherine est désormais fixé. Selon le dernier bilan communiqué sur place, près de 28 hectares de végétation ont été parcourus.

Le départ de feu s’est produit en bordure de route avant que les flammes ne gagnent rapidement la végétation et une zone arborée.

« Au départ, nous n’avions pas énormément de vent. Puis nous avons eu une saute de vent qui a fait dégénérer le feu. Il est rentré dans les arbres et a commencé à prendre de l’ampleur », explique le lieutenant Barthélémy Guerini, commandant des opérations de secours (COS).

La présence de nombreuses habitations et activités économiques dans le secteur a rapidement constitué l’un des principaux enjeux de l’intervention.

« Nous avons réalisé de nombreuses protections tout le long de la D80, au niveau des loueurs de voitures et des habitations », précise le COS.



Jusqu’à 120 pompiers et deux Canadair engagés

Face au sinistre, les moyens ont été rapidement renforcés. Entre 100 et 120 sapeurs-pompiers ont été engagés au plus fort de l’intervention, avec également la présence de forestiers et de militaires du 2e Régiment étranger de parachutistes (2e REP).

Dans les airs, deux Canadair et un hélicoptère Puma D ont participé aux opérations.

Une mobilisation saluée sur place par Yannick Scalzotto, sous-préfet de Calvi, qui souligne la rapidité de la réponse apportée face à un incendie évoluant dans des conditions particulièrement défavorables.

« Les moyens ont été mis en place rapidement puisqu’il y avait entre 100 et 120 pompiers sur place »,indique-t-il, remerciant également les militaires du 2e REP venus participer aux opérations.

La sécheresse de la végétation a constitué un facteur aggravant. Malgré ces conditions, la mobilisation rapide des moyens terrestres et aériens a permis de contenir la progression du sinistre.

« L’incendie est fixé. Nous allons maintenant passer à la phase de surveillance », confirme le sous-préfet.



Un bungalow détruit, des saisonniers à reloger

Si aucune victime n’est à déplorer, le feu a provoqué plusieurs dégâts matériels. Un bungalow utilisé pour héberger des travailleurs saisonniers a notamment été entièrement détruit.

Sa propriétaire raconte la brutalité du passage des flammes alors même que les abords du bâtiment avaient été entretenus.

« Tout était propre autour, tout avait été rangé », explique Laurine Anfriani.

Son frère, arrivé sur les lieux pratiquement en même temps que les premiers secours, a tenté de limiter les risques en retirant les bouteilles de gaz.

« Il a eu le réflexe de courir enlever les bouteilles de gaz », raconte-t-elle.

Mais face aux bourrasques, le feu a progressé en quelques instants . « Le feu est passé complètement dessous et tout a pris feu. Ça allait très vite. »

Les saisonniers qui occupaient le bungalow ont perdu leurs effets personnels. Leur relogement constitue désormais la priorité. « On est en train de voir comment on pourrait les reloger dès ce soir », précise la propriétaire.

Une perte d’autant plus difficile pour elle que le financement du bâtiment touchait à sa fin. « Il nous restait deux mois de crédit. »

Quatre véhicules stockés à proximité ont également été détruits. À l’arrière du feu, un pailler abritant un chenil a été ravagé, mais les chiens ont pu être préservés. Un autre logement, vacant au moment du sinistre, a été atteint sur un côté sans être détruit.



L’aéroport fermé pendant environ deux heures

L’incendie a également eu des conséquences directes sur l’activité de l’aéroport Calvi–Sainte-Catherine, qui a été fermé pendant environ deux heures durant les opérations aériennes de lutte contre le feu.

« L’aéroport a été fermé pendant les deux heures d’intervention. Les vols vont reprendre progressivement puisque les Canadair ne sont plus en action », indique le sous-préfet.

Selon les éléments communiqués sur place, trois vols auraient été affectés, entre retard, déroutement et annulation. Le sous-préfet évoque notamment l’annulation d’un vol à destination ou en provenance de Nice, tandis que des passagers doivent être acheminés par bus vers Bastia. Le vol prévu aux alentours de 18 heures devrait, quant à lui, pouvoir être maintenu.

Avec le feu désormais fixé, les secours entrent dans une phase de surveillance du périmètre, afin d’éviter toute reprise dans une végétation particulièrement sèche.

La circulation et l’activité aéroportuaire doivent également reprendre progressivement. Les circonstances exactes du départ de l’incendie restent, à ce stade, à déterminer.





Une tortue sauvée des flammes

Au milieu des hectares noircis et des dégâts laissés par l’incendie, une petite lueur d’espoir est aussi venue de la nature. Lors des opérations, un sapeur forestier a découvert une tortue d’Hermann dans la zone touchée par le feu et l’a mise à l’abri. Un geste simple, mais symbolique, au cœur d’un paysage durement éprouvé par les flammes. Rescapée de l’incendie, la tortue a ainsi échappé au sinistre grâce à la vigilance du forestier.

