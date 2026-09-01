À Corte, la Faculté de Droit et de Science Politique fait sa rentrée avec plus de 800 étudiants

Cette année universitaire démarre également avec une progression des effectifs. La faculté compte déjà plus de 800 étudiants, avec environ 815 inscrits recensés la semaine dernière, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l’an dernier. Et les inscriptions ne sont pas encore terminées. « On est quand même assez contents d’attirer un nombre croissant d’étudiants », se réjouit Perrine Dumas.



Parmi les nouveautés, une formation destinée aux élus locaux ouvrira au mois de novembre. Créée et dirigée par la constitutionnaliste Wanda Mastor, elle s’adresse exclusivement à la formation continue. Près d’une centaine d’élus locaux se sont déjà pré-inscrits. Face à cet engouement, plusieurs sessions pourraient être organisées. « Il y a tellement d’inscrits qu’on ne peut pas faire qu’une session », souligne la doyenne.



L’intelligence artificielle, nouveau défi pour les juristes



L’évolution du métier de juriste constitue également un enjeu de cette nouvelle année. Le 5 octobre, dans le cadre de la Nuit du droit, la faculté organisera un ciné-débat consacré aux enjeux de l’intelligence artificielle pour la société et plus particulièrement pour les juristes. « Nous, pour notre part, on les incite à utiliser l’IA avec prudence », explique Perrine Dumas. Car ces outils présentent encore des limites importantes. « En droit, il y a quand même encore beaucoup d’hallucinations. L’IA invente des arrêts, des jurisprudences », rappelle-t-elle.



La faculté entend donc intégrer ces nouveaux usages à la méthodologie enseignée aux étudiants, en les invitant notamment à vérifier les informations produites à partir des bases de données juridiques. Les pratiques restent toutefois diverses selon les enseignants : « Il y a une diversité des approches », reconnaît la doyenne.



Les évolutions institutionnelles de l’île trouvent également leur place dans les enseignements. Un cours consacré au statut de la Corse est proposé en troisième année de licence, dans les parcours droit public et administration publique. En master de droit public, les étudiants abordent également les collectivités à statut particulier. « C’est un très bon terrain de recherche », estime Perrine Dumas, alors que ces questions sont aussi abordées dans les enseignements plus généraux de droit constitutionnel.