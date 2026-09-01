Piazz’à u filmu à Portivechju : une première soirée entre héritage et nouveau départ

Dès lors, c’est cette impression étrange de continuité dans le changement qui était perceptible, ce jeudi soir. Surtout ne pas toucher au scénario, mais opérer des choix de mise en scène forts, susceptibles d’évoluer lors des prochaines éditions. Car il ne faut pas oublier qu’en dépit de son héritage, Piazz’à u filmu repart de zéro. Il lui faudra convaincre les Porto-Vecchiais, autant que le milieu du cinéma, de la consistance de sa nouvelle ambition. Jean-Christophe Angelini en est conscient, lui qui n’était pas bien à l’aise dans ce costume de maître de cérémonie : «





"Piazz'à u filmu", jusqu'à dimanche à la Salle Rouge de l'espace culturel Jean-Paul de Rocca Serra. Food trucks et concerts sur la piazza'llu quartieri. Le programme est à retrouver ici.

Je n’aime pas beaucoup l’idée qu’un maire ouvre un festival de cinéma. Je fais le vœu qu’un président de jury se tienne devant vous la prochaine fois. Car nous voulons nous inscrire dans la durée et donner à Piazz’a u filmu un relief particulier.