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A màghjina - A Parata in fiore


le Vendredi 18 Septembre 2026 à 07:25

À la Parata, le maquis offre un étonnant tapis de fleurs jaunes et mauves qui recouvre les pentes jusqu’aux abords du littoral. Une floraison particulièrement généreuse qui donne au site de belles couleurs, avec, en arrière-plan, la tour dressée face à la Méditerranée.
Si, comme Paul Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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