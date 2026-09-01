A màghjina - A Parata in fiore
À la Parata, le maquis offre un étonnant tapis de fleurs jaunes et mauves qui recouvre les pentes jusqu’aux abords du littoral. Une floraison particulièrement généreuse qui donne au site de belles couleurs, avec, en arrière-plan, la tour dressée face à la Méditerranée.
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