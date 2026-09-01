U tempu in Corsica
La journée est bien ensoleillée, avec un vent d'ouest soufflant entre 50 et 60 km/h. Des averses, pouvant évoluer jusqu'à l'orage localement, se développent l'après-midi sur l'est de la Corse. Les températures maximales repassent sous les 30 degrés.
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La plage de La Marana sous l'orage (Sabrina Mariani)