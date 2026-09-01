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U tempu in Corsica


le Vendredi 18 Septembre 2026 à 07:05

La journée est bien ensoleillée, avec un vent d'ouest soufflant entre 50 et 60 km/h. Des averses, pouvant évoluer jusqu'à l'orage localement, se développent l'après-midi sur l'est de la Corse. Les températures maximales repassent sous les 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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