SC Bastia : un nul et des progrès à Furiani face à Cannes (1-1)

(Photos Gérard Baldocchi)

SC Bastia – AS Cannes (mi temps 1–1 )

Stade Armand Cesari. Arbitre: Samir Zolota.

Buts :

SC Bastia :Rodrigues (29ème)

AS Cannes : Goncalves (24ème)

Avertissements :

SC Bastia :Monnier (30ème), Akueson (47ème)

AS Cannes : Abderrahamane (24ème), Majid (49ème)

Expulsion : SC Bastia : Garnier (42ème)



SC Bastia

De Percin, Roncaglia (c), Akueson, Douce, Mélières (Zilliox 76ème), Monnier (Djéjé 86ème), Belal, Garnier, Eickmayer, Rodrigues (Beliandjou 86ème), Tomi (Makalou 12ème) : Entraineur : Laurent Peyrelade





AS Cannes

Bernardeau, Abderrahamane, Morante, Guého, Corchia, N’Diaye (Ndoye 84ème), Goncalves (c), Noc, Majid (Oggad 59ème), Sidibé (Kerouedan 60ème), Morgan (Gerbeaud 66ème). Entraineur : Mathieu Chabert







Après un coup d’envoi fictif donné par l’ancien Bastiais, héros de 78, Félix Lacuesta, la génération 2026 du Sporting Club de Bastia s’est lancée dans ce « derby » méditerranéen face à l’AS Cannes.

Les Bastiais obtiendront le premier corner de la partie dès la 4ème minute, qui ne donnera rien. Sur le terrain, Cannes poussera dès le début de la rencontre, obligeant les Bastiais à reculer. Si, au milieu de terrain, les locaux récupèrent, les erreurs offensives coûtent cher. Félix Tomi préférera tenter sa chance au-dessus de la transversale plutôt que de remettre à sa droite sur Cléo Mélières (8ème). Félix Tomi sortira sur blessure cinq minutes plus tard, remplacé par Hamidou Makalou.

Les Cannois seront plus pragmatiques dans la construction. Le capitaine, Cédric Goncalves, trouvera la lucarne bastiaise à 20 mètres et ouvrira le score pour son équipe à la 16ème minute (0-1).





Le sursaut bastiais, poussé peut-être par les banderoles en tribune Est, arrivera à la demi-heure de jeu. Profitant d’une défense cannoise désorganisée sur un coup franc, Clément Rodrigues permettra aux Bastiais de recoller au score à la demi-heure de jeu (1-1). Quelques minutes plus tard, l’attaquant bastiais aura la possibilité de reprendre l’avantage, mais sa tentative sera contrée. Demandée pour une main, la VAR ne donnera évidemment pas raison aux Turchini…

En fin de première mi-temps, le ton montera entre les deux équipes Échanges de mots, altercation : Erawan Garnier sera directement expulsé pour un tacle gratuit sur un adversaire, hors du jeu et sans ballon. L’arbitre sifflera la mi-temps sur ce score de parité.



Au retour des vestiaires, les Cannois bénéficieront d’un coup franc dangereux à l’entrée de la surface, mais ne saisiront pas l’occasion. Côté bastiais, reduits à a dix, plus posés dans le jeu, les Turchini construiront plus proprement en début de seconde période, montrant des qualités, notamment au milieu de terrain, que l’on n’avait pas vues depuis le début de saison à domicile.

Plus en confiance également, Lakhdar Belal tentera sa chance à 40 mètres, mais sa frappe sera repoussée par le gardien cannois (62ème). L’AS Cannes continuera de son côté à mettre la pression sur des Bastiais en baisse de régime et manquera de reprendre l’avantage à la 67ème minute sans un Théo De Percin à la parade. Une performance qu’il reproduira en toute fin de match.

Sur le banc, Noah Zilliox fera son entrée à la place de Cléo Mélières. Le buteur Clément Rodrigues laissera, lui, sa place à Ruben Beliandjou, et Isaac Monnier à David Djédjé (86ème). Des changements apportant un dynamisme visible dans les toutes dernières minutes, mais insuffisant pour décrocher la victoire malgré des tentatives audacieuses.

Les Bastiais terminent cette 7ème journée de Ligue 3 avec désormais 10 points au compteur.