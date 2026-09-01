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Les gendarmes d’Île-Rousse interceptent deux automobilistes à plus de 145 km/h


La rédaction le Vendredi 18 Septembre 2026 à 12:14

Deux automobilistes ont été interceptés à plus de 145 km/h sur un axe limité à 80 km/h lors de contrôles menés par les gendarmes d’Île-Rousse. Face à l’importance des excès constatés, les deux conducteurs se sont vu retirer leur permis sur-le-champ, tandis que leurs véhicules ont été placés en fourrière.



(Photo : Gendarmerie de Corse)
(Photo : Gendarmerie de Corse)
Ils avaient largement dépassé la vitesse autorisée. Lors d’une opération de contrôle menée ces derniers jours en Balagne, les gendarmes de la brigade territoriale autonome d’Île-Rousse ont intercepté deux automobilistes qui circulaient à plus de 145 km/h sur un axe pourtant limité à 80 km/h, soit des excès de vitesse de plus de 50 km/h, indique la gendarmerie de Corse dans une publication diffusée ce vendredi sur ses réseaux sociaux.
 
Face à l’importance des dépassements constatés, les militaires ont immédiatement procédé à la rétention des permis de conduire des deux conducteurs. Leurs véhicules ont également été immobilisés et placés en fourrière.
 
« La vitesse excessive met directement en danger l’ensemble des usagers de la route », rappelle à cette occasion la gendarmerie de Corse, en soulignant que « le respect des limitations reste primordial pour garantir la sécurité de tous sur nos routes ».





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