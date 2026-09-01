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Porto-Vecchio : un motard grièvement blessé dans un accident sur la D368


La rédaction le Vendredi 18 Septembre 2026 à 17:55

Un accident de la circulation impliquant une moto seule s’est produit ce vendredi 18 septembre sur la D368, sous le hameau de l’Ospedale, à Porto-Vecchio. Grièvement blessé, le motard a été évacué vers la clinique de l’Ospedale. La circulation a été perturbée pendant l’intervention des secours.



Porto-Vecchio : un motard grièvement blessé dans un accident sur la D368
L’accident s’est produit vers 14 h 40 sur la route départementale 368, au niveau de l’embranchement de Palavesa, sous le hameau de l’Ospedale. Selon les premiers éléments communiqués par les secours, une seule moto est impliquée.
Douze sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. Cinq moyens ont été engagés : une ambulance, un engin de désincarcération, deux véhicules de commandement ainsi qu’un camion-citerne feux de forêt (CCFM).
Le bilan provisoire fait état d’un blessé grave. La victime a été évacuée par voie terrestre vers la clinique de l’Ospedale.
L’intervention des secours a également entraîné des perturbations de la circulation sur la D368.




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