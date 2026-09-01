Porto-Vecchio : un motard grièvement blessé dans un accident sur la D368

La rédaction le Vendredi 18 Septembre 2026 à 17:55

Un accident de la circulation impliquant une moto seule s’est produit ce vendredi 18 septembre sur la D368, sous le hameau de l’Ospedale, à Porto-Vecchio. Grièvement blessé, le motard a été évacué vers la clinique de l’Ospedale. La circulation a été perturbée pendant l’intervention des secours.