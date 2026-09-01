Depuis Ajaccio, Pascal Zagnoli (PNC) appelle les nationalistes « à apprendre à se parler »

Le 4 octobre doit ouvrir une nouvelle séquence pour le Partitu di a Nazione Corsa. Vendredi matin, au Café Napoléon à Ajaccio, son secrétaire général, Pascal Zagnoli, a annoncé une « démarche dynamique territoriale » appelée à redéfinir l’organisation et les priorités du mouvement. Elle sera suivie, dans les semaines suivantes, de « nouvelles annonces plus locales, plus ajacciennes », destinées à structurer une force politique implantée durablement dans la ville. « La priorité, c’est la démarche territoriale du 4 octobre. Mais, dans la foulée, il y aura d’autres annonces plus ajacciennes qui viendront structurer cette démarche d’avenir », a-t-il indiqué.





Derrière cette formule, le PNC entend capitaliser sur les 8,69 % recueillis par Pascal Zagnoli lors des élections municipales de mars dernier dans la cité impériale. Un score insuffisant pour accéder au conseil municipal d'Ajaccio mais que l’intéressé considère comme encourageant au regard d’une entrée tardive en campagne. « Je suis un compétiteur, donc je suis forcément déçu de ne pas avoir atteint la barre pour siéger. Mais, dans les conditions et le timing dans lesquels nous sommes partis, je pense que c’est malgré tout un bon résultat », estime-t-il.





Construire une alternative sur le temps long



Le secrétaire général du PNC ne veut pas réduire la future démarche à un simple rassemblement d’étiquettes ou de personnalités. Son objectif est de bâtir un projet municipal commun, susceptible de rassembler au-delà de son seul parti. Jusqu’à rebâtir l’impossible alliance avec les nationalistes réunis autour de la démarche initiée par Jean-Paul Carrolaggi ? « Nous avons quatre ans et demi, cinq grosses années pour apprendre à nous parler. Mais il ne s’agit pas seulement de Jean-Paul Carrolaggi ou de moi. Il faut être capables de se parler entre ceux qui aspirent à changer le visage de leur ville », souligne-t-il, regrettant à demi- mot l’incapacité de s’allier entre les deux tours de l’élection municipale de mars dernier. « Une alliance se discute avant le premier tour. Nous avons été incapables de nous parler avant, et on ne nous a pas donné l’occasion de nous rencontrer entre les deux tours. » Le PNC se dit néanmoins prêt à travailler avec toutes les bonnes volontés, à condition que cette coopération repose sur une ligne politique claire. « Soit on y va autour d’un projet, d’une méthode et d’une vision à dix ou quinze ans, soit cela ne sert à rien. On ne va pas remplacer l’inertie par quelqu’un qui ne partage pas la même vision. »





Cette structuration doit aussi permettre decorriger les faiblesses de la campagne municipale. Pascal Zagnoli reconnaît que sa liste avait davantage trouvé un écho dans l’hypercentre que dans certains quartiers populaires. « Nous avions un déficit de terrain, notamment parce que nous sommes partis tard. C’est ce que nous entendons combattre avec ce nouveau mouvement, en étant beaucoup plus présents là où il existe une forte attente de services publics, d’écoute et de réponses. »

