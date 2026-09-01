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« Un geste qui rassure, une phrase qui apaise… »


La rédaction le Dimanche 20 Septembre 2026 à 19:45

En France, près de 2 millions d’aidants accompagnent un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Un engagement au quotidien qui peut être source de fatigue et de questionnements. C’est pourquoi France Alzheimer & maladies apparentées et son réseau de 102 associations proposent des actions d’accompagnement pour les aidants : formation, entretien individuel, groupe de parole, café mémoire, prévention de l’épuisement…



« Un geste qui rassure, une phrase qui apaise… »
Aussi, à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre, et de la journée nationale des aidants du 6 octobre, CNI relaye du 21 septembre au 9 octobre 2026 un spot de sensibilisation  sur les actions proposées aux aidants par l’association France Alzheimer





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