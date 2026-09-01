« Un geste qui rassure, une phrase qui apaise… »

Aussi, à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre, et de la journée nationale des aidants du 6 octobre, CNI relaye du 21 septembre au 9 octobre 2026 un spot de sensibilisation sur les actions proposées aux aidants par l’association France Alzheimer
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Incendie à Oletta : un hectare brûlé près du lac de Padula
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38e Rallye de Corte centre Corse - La victoire à Mariani en moderne et à Albertini en VHC
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Urban Trail Aiaccina : près de 600 participants mobilisés contre le cancer
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Alzheimer en Corse : près de 4 000 personnes concernées, une prise en charge appelée à évoluer