38e Rallye de Corte centre Corse - La victoire à Mariani en moderne et à Albertini en VHC

Après une journée sans partage pour Mariani et Albertini sur le rallye moderne et le VHC, la deuxième journée s’est avérée moins facile pour les pilotes du centre Corse. Tout d’abord en VHC, Jean-Toussaint Albertini, qui comptait plus d’une minute d’avance sur ses poursuivants au départ de cette deuxième journée, signait le meilleur temps dans l’ES 5, entre le pont de Pinellu et Erbaghjolu, avec un temps de 5’37’’. Il était suivi par Philippe David et Loic de la Taste à 6 secondes.





Ces deux derniers venaient d’ailleurs confirmer leur forme du jour en se classant 1er et 2e dans l’ES 2, entre Fuchichja et le Pont d’Altiani. Philippe David signait également le temps scratch dans l’ES8. Pour autant, cela n’entamait en rien le moral de Jean-Toussaint Albertini qui avait donc un confortable coussin et qui pouvait se permettre de gérer les quatre spéciales du jour. « C’est un rallye magnifique. J’ai attaqué fort samedi pour faire la différence et je n’avais plus qu’à gérer ce matin. Je suis satisfait du comportement de la voiture et très heureux de ce premier succès sur ce Rallye de Corte centre Corse. J’ai apprécié également le changement de parcours et ce retour dans le Boziu », déclarait Jean-Toussaint Albertini sur la ligne d’arrivée.

Notons ici que Philippe David s’est classé second à 1’18’’ d’Albertini. La troisième place a été remportée par Loic de la Taste, après l’abandon de Nicolas Cesari dans l’ES6, suite à des ennuis mécaniques.





Sur le rallye moderne, Paul-André Mariani concédait la première spéciale à Pierre-Antoine Guglielmi qui s’imposait avec moins d’une seconde d’avance. François-Xavier Moracchini se plaçait 3e à 6 secondes. Mais Mariani, qui avait du mal à entrer dans la course ce dimanche matin, renversait la situation en remportant l’ES6 avec moins d’une seconde sur Arnaud Ribière et 6 secondes sur Pierre-Antoine Guglielmi. Et le curseur s’inversait encore dans la spéciale suivante où Guglielmi prenait 1 seconde au Venacais. 16 secondes séparaient alors les deux pilotes avant le départ de la huitième et dernière spéciale du rallye. A moins donc d’un sérieux ennui mécanique ou d’une sortie de route, la victoire semblait donc acquise à Paul-André Mariani.

« Je suis satisfait par cette nouvelle victoire. J’ai réussi à m’adapter à la voiture samedi, mais aujourd’hui un peu moins. J’ai perdu trois spéciales et je n’ai pas réussi à aller aussi vite et encore moins plus vite que les autres. Je n’ai pas eu une bonne conduite et je ne veux pas enlever le mérite aux autres concurrents qui ont su rouler plus vite que moi. Après ce rallye je connais un peu mieux la voiture et ce sera un avantage pour le rallye de Balagne en décembre prochain », expliquait Paul-André Mariani à son arrivée au parc fermé du cours Paoli.





Paul-Antoine Gèuglielmi a avoué être plus dans le coup qu’hier. « Je pense que nous avons perdu le rallye samedi car il était impossible d’aller chercher Paul-André qui roulait bien plus vite que tout le monde. Il a fait la différence. On prend de l’expérience de jour en jour avec cette voiture. On était plus à l’aise aujourd’hui car nous avons modifié certains réglages. Malgré tout la course était déjà jouée, même si nous avons gagné 3 spéciales. Nous serons plus à l’aise en novembre et en décembre pour le Mare è Machja et la Balagne ».





François-Xavier Moracchini a terminé à la troisième place de cette épreuve et a dit s’être « régalé. »

«C’est un très beau rallye. Je découvre la voiture avec laquelle je n’ai fait que 20 kilomètres d’essai, largement insuffisant pour gagner une épreuve. Aujourd’hui je commence à la comprendre et si on refait un rallye tout de suite, je pense que les écarts seront moins importants. C’était difficile d’aller cherche Paul-André, surtout samedi. Place maintenant au Rallye de Mare è Machja avec ma Polo en novembre prochain. Cette 3e place me satisfait cependant ».

Ribière, Georges-Alexandre Moracchini, Antoine Paverani, Batti Ceccaldi, Jean-Marc Nannucci et Yannick Rossi complètent les dix premières places du classement général.





Dans le groupe FRC3, la lutte que se menait Ceccaldi et Luciani a tourné à l’avantage du premier à la faveur de l’abandon du Cortenais pour des ennuis mécaniques à l’issue de l’ES6. En tête la veille du groupe FRC4, Dominique Nannucci a confirmé ce dimanche en s’imposant devant Pamart et Pietri.

La lutte a été plus serré dans le groupe FRC5 entre Gregory et Negri, battu pour une minute. Enfin dans le groupe FRALLYNAT c’est Pierre-Marc Nannucci qui s’est imposé devant Yannick Rossi et Lucas Bres. Notons enfin que Christophe Casanova qui roulait pour préparer au mieux le Tour de Corse Historique, a été contraint à l’abandon pour ennuis mécaniques à l’arrivée de l’ES5.

