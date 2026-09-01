Urban Trail Aiaccina : près de 600 participants mobilisés contre le cancer

Dès 8h30, l'esplanade du complexe sportif Pascal-Rossini offrait une image impressionnante. Devant le gymnase, plusieurs centaines de participants se pressaient au départ de la neuvième édition de l’Urban Trail Aiaccina. Familles, amis, bénévoles et simples supporters étaient également présents pour encourager les marcheurs et les trailers venus participer à cette manifestation devenue un rendez-vous incontournable de la rentrée sportive ajaccienne. Sous un magnifique soleil de septembre, les nombreux marcheurs vêtus du traditionnel tee-shirt jaune fluorescent de l’épreuve formaient une véritable marée colorée au moment de s’élancer sur le parcours de 5 kilomètres. Une image forte qui résumait parfaitement l'esprit de l'événement : une mobilisation populaire au service d'une cause qui concerne tout le monde. « Personne n’est à l’abri de cette maladie », rappelait d’ailleurs Sauveur Merlinghi, président du comité régional corse de la Ligue contre le cancer. « Plus la prise de conscience sera importante, plus nous aurons de chances de faire évoluer les choses. »
Une marche accessible à tous
Comme chaque année, la marche constituait le cœur populaire de la manifestation. Depuis le complexe Pascal-Rossini, les participants ont rejoint le début de la route des Sanguinaires en longeant le bord de mer avant de revenir vers le point de départ. Un parcours volontairement accessible à tous, qu'il s'agisse des enfants, des familles, des seniors ou encore des personnes touchées par la maladie. « Nous voulons montrer que chacun peut pratiquer une activité physique », explique Sauveur Merlinghi. « Le parcours est plat, agréable et accessible. L’activité physique est importante, mais elle peut aussi être un plaisir. »
Cette philosophie semble avoir trouvé son public. Parmi les participants figurait Sophie, fidèle de l'épreuve depuis ses débuts. « Je n’ai quasiment raté aucune édition. Je trouve que c’est une course très intéressante parce qu’elle est organisée pour une bonne cause. J’ai des proches qui ont été touchés par la maladie. Si ma participation peut contribuer, à mon niveau, à soutenir cette cause, c’est important pour moi. »
Un trail renouvelé sur les hauteurs d’Ajaccio
En parallèle de la marche, les trailers se sont élancés sur le nouveau parcours de 11,8 kilomètres dessiné cette année par les organisateurs. Après un passage dans les rues de la ville, les concurrents ont rejoint le Bois des Anglais avant d'emprunter les crêtes, offrant des panoramas remarquables sur le golfe d'Ajaccio. « Nous voulions donner un petit coup de renouveau à l’épreuve », expliquait Serena Lanfranchi. « Nous avons conservé l’essentiel du tracé historique tout en modifiant la partie la plus nature du parcours. » Pour assurer la sécurité de l'ensemble des participants, une cinquantaine de bénévoles étaient mobilisés sur le terrain, épaulés par les équipes de la Sécurité civile et les membres des associations partenaires. Le Cercle Athlétique Ajaccien avait notamment fourni de nombreux signaleurs tout au long du parcours. « C’est tout naturellement que les clubs ajacciens répondent présents depuis la première édition », soulignait Michel Huertas, président du CAA. « Notre rôle est notamment d’assurer le balisage humain et d’orienter les coureurs. »
Sur le plan sportif, la victoire est revenue à Julien Gueydon. Le coureur des Alpes-Maritimes s'est imposé en 50 minutes et 27 secondes après avoir fait la différence dans les descentes du parcours. « Je n’étais pas immédiatement devant dans la montée, mais j’ai bien géré mon effort. Ensuite, dans la descente, j’ai réussi à creuser l’écart », expliquait le vainqueur, venu en Corse passer quelques jours de vacances avec ses parents.
Mais au-delà du classement, l'essentiel était ailleurs. Comme le rappelaient les organisateurs tout au long de la matinée, l’Urban Trail Aiaccina est avant tout un outil de sensibilisation à l’importance de l’activité physique et de collecte de fonds au profit de la Ligue contre le cancer. « Les fonds récoltés nous servent tout au long de l’année pour soutenir la recherche, mais aussi pour accompagner les malades à travers les soins de support », rappelle Sauveur Merlinghi
À l’arrivée, les sourires, les retrouvailles et les applaudissements des proches avaient largement remplacé la recherche de la performance. Une fois encore, l’Urban Trail Aiaccina a démontré que l’on pouvait réunir plusieurs centaines de personnes autour d’un même objectif : faire avancer la lutte contre le cancer, un pas après l’autre.
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