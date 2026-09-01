Rugby - La première de Lucciana en F3





Défaite tout aussi lourde pour Portivechju Rugby qui rendait visite, pour la deuxième journée du championnat de Régionale 1, à Six-Fours - Le Brusc. Les Porto-Vecchiais ont été dominés sur le score sans appel de 62 à 13.





Au niveau du championnat de Régionale 2, le RC Ajaccio étant exempt, dans la Poule 1, tout reposait sur les épaules de Bastia XV et du CRAB, au sein de la Poule 2. Nos représentants qui se déplaçaient se sont inclinés. Bastia XV a subi la loi d'Ollioules 29 à 5, alors que les Balanins du CRAB ont été battus sur le terrain de Saint Jean du Var - Corse 83, 25 à 20.