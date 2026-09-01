Rugby - La première de Lucciana en F3

Le RC Lucciana a remporté son premier succès dans le championnat de Fédérale 3, en s'imposant, ce dimanche après-midi sur la pelouse du stade Charles-Galletti face à Marseille Rugby Méditerranée sur le score de 31-28. Les Luccianais effacent, de la sorte, le revers de la première journée face à Valréas. En lever de rideau, le sort a été moins favorable pour les réservistes Luccianais contre ces mêmes provençaux dans le cadre du championnat d'Excellence B. Les Rouge et Noir se sont inclinés lourdement 57 à 0.
Défaite tout aussi lourde pour Portivechju Rugby qui rendait visite, pour la deuxième journée du championnat de Régionale 1, à Six-Fours - Le Brusc. Les Porto-Vecchiais ont été dominés sur le score sans appel de 62 à 13.
Au niveau du championnat de Régionale 2, le RC Ajaccio étant exempt, dans la Poule 1, tout reposait sur les épaules de Bastia XV et du CRAB, au sein de la Poule 2. Nos représentants qui se déplaçaient se sont inclinés. Bastia XV a subi la loi d'Ollioules 29 à 5, alors que les Balanins du CRAB ont été battus sur le terrain de Saint Jean du Var - Corse 83, 25 à 20.
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