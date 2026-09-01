Alzheimer en Corse : près de 4 000 personnes concernées, une prise en charge appelée à évoluer

La rédaction le Dimanche 20 Septembre 2026 à 19:40

À la veille de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, organisée le 21 septembre, l’Agence régionale de santé (ARS) dresse un état des lieux de la maladie en Corse. Avec 3 816 personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée en 2023, l’île affiche une prévalence supérieure à la moyenne nationale.