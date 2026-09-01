Alzheimer en Corse : près de 4 000 personnes concernées, une prise en charge appelée à évoluer

L'équipe du pôle d'activités et de soins adaptés de Toga
(Photos Gérard Baldocchi)
Les données montrent également une population particulièrement âgée et majoritairement féminine parmi les personnes concernées. Sur les 3 816 malades recensés, 2 534 sont des femmes et 1 282 des hommes. Leur âge moyen atteint 83,5 ans. Alzheimer et les maladies apparentées touchent ainsi 1,20 % de la population corse, contre 1,05 % au niveau national. La proportion monte à 1,36 % en Haute-Corse.
Ces chiffres doivent être replacés dans le contexte du vieillissement de la population insulaire. L'ARS souligne d'ailleurs que la Corse est particulièrement concernée par ce phénomène démographique. La maladie dépasse aussi largement la seule situation des patients : selon le document, 14,5 % de la population régionale serait aidante d'un proche.
Dans les EHPAD, privilégier davantage l'autonomie
Face à cette situation, l'ARS veut faire évoluer la manière dont les malades sont accompagnés, particulièrement en EHPAD. L'objectif affiché n'est plus seulement de développer des structures spécialisées, mais de mieux tenir compte des habitudes et des capacités des résidents, de prévenir les troubles du comportement et de recourir, lorsque c'est possible, à des interventions non médicamenteuses. Cette orientation s'inscrit dans la Stratégie nationale Maladies neurodégénératives 2025-2030.
Concrètement, il s'agit notamment de maintenir les capacités des résidents plutôt que de faire systématiquement à leur place, de préserver leurs habitudes de vie et leurs relations sociales et de proposer des activités adaptées. L'activité physique adaptée et la stimulation cognitive font partie des interventions mises en avant.
À Bastia, l'EHPAD de Toga sert de terrain d'expérimentation
L'ARS met particulièrement en avant l'EHPAD de Toga, dépendant du Centre hospitalier de Bastia. L'établissement développe une approche centrée sur la personne, avec des interventions non médicamenteuses, des pratiques inspirées de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées et des activités individualisées.
Un Pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) y a ouvert le 2 juin 2026 et a été officiellement inauguré le 3 septembre. Il peut recevoir jusqu'à 12 résidents en journée, du lundi au vendredi, lorsque ceux-ci présentent des troubles du comportement modérés liés à Alzheimer ou à une autre maladie neurodégénérative. Ateliers mémoire, activité physique, cuisine, jardinage ou activités créatives leur sont notamment proposés.
Selon l'ARS, les premiers mois de fonctionnement ont notamment été marqués par une reprise des échanges chez certains résidents jusque-là plus isolés et par une forte adhésion au dispositif. Il s'agit toutefois d'un premier retour d'expérience rapporté par l'ARS, et non d'une évaluation scientifique présentée dans le document.
5,63 millions d'euros pour développer les unités de vie adaptée
L'autre axe concerne les Unités de vie adaptée (UVA). Contrairement aux PASA, qui accueillent les résidents pendant la journée avant leur retour dans leur lieu de vie habituel, les UVA constituent des unités permanentes destinées aux personnes présentant des troubles cognitifs ou comportementaux modérés à sévères. L'accompagnement y est assuré 24 heures sur 24 dans un environnement sécurisé et adapté. Cette distinction est notamment présentée dans l'encadré de la page 3 du document.
Leur développement s'inscrit dans le Plan de renforcement et de rattrapage de l'offre médico-sociale 2018-2028. L'ARS Corse annonce une enveloppe de 5,63 millions d'euros pour ces unités, qui comptent entre 6 et 14 places. Elles n'augmentent pas la capacité totale des EHPAD mais doivent permettre de renforcer l'accompagnement des résidents concernés. L'objectif affiché par l'agence est que tous les EHPAD de Corse puissent proposer ce type d'offre sur leur territoire. Une UVA doit notamment être créée prochainement à l'EHPAD de Toga.
Les données montrent également une population particulièrement âgée et majoritairement féminine parmi les personnes concernées. Sur les 3 816 malades recensés, 2 534 sont des femmes et 1 282 des hommes. Leur âge moyen atteint 83,5 ans. Alzheimer et les maladies apparentées touchent ainsi 1,20 % de la population corse, contre 1,05 % au niveau national. La proportion monte à 1,36 % en Haute-Corse.
Ces chiffres doivent être replacés dans le contexte du vieillissement de la population insulaire. L'ARS souligne d'ailleurs que la Corse est particulièrement concernée par ce phénomène démographique. La maladie dépasse aussi largement la seule situation des patients : selon le document, 14,5 % de la population régionale serait aidante d'un proche.
Dans les EHPAD, privilégier davantage l'autonomie
Face à cette situation, l'ARS veut faire évoluer la manière dont les malades sont accompagnés, particulièrement en EHPAD. L'objectif affiché n'est plus seulement de développer des structures spécialisées, mais de mieux tenir compte des habitudes et des capacités des résidents, de prévenir les troubles du comportement et de recourir, lorsque c'est possible, à des interventions non médicamenteuses. Cette orientation s'inscrit dans la Stratégie nationale Maladies neurodégénératives 2025-2030.
Concrètement, il s'agit notamment de maintenir les capacités des résidents plutôt que de faire systématiquement à leur place, de préserver leurs habitudes de vie et leurs relations sociales et de proposer des activités adaptées. L'activité physique adaptée et la stimulation cognitive font partie des interventions mises en avant.
À Bastia, l'EHPAD de Toga sert de terrain d'expérimentation
L'ARS met particulièrement en avant l'EHPAD de Toga, dépendant du Centre hospitalier de Bastia. L'établissement développe une approche centrée sur la personne, avec des interventions non médicamenteuses, des pratiques inspirées de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées et des activités individualisées.
Un Pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) y a ouvert le 2 juin 2026 et a été officiellement inauguré le 3 septembre. Il peut recevoir jusqu'à 12 résidents en journée, du lundi au vendredi, lorsque ceux-ci présentent des troubles du comportement modérés liés à Alzheimer ou à une autre maladie neurodégénérative. Ateliers mémoire, activité physique, cuisine, jardinage ou activités créatives leur sont notamment proposés.
Selon l'ARS, les premiers mois de fonctionnement ont notamment été marqués par une reprise des échanges chez certains résidents jusque-là plus isolés et par une forte adhésion au dispositif. Il s'agit toutefois d'un premier retour d'expérience rapporté par l'ARS, et non d'une évaluation scientifique présentée dans le document.
5,63 millions d'euros pour développer les unités de vie adaptée
L'autre axe concerne les Unités de vie adaptée (UVA). Contrairement aux PASA, qui accueillent les résidents pendant la journée avant leur retour dans leur lieu de vie habituel, les UVA constituent des unités permanentes destinées aux personnes présentant des troubles cognitifs ou comportementaux modérés à sévères. L'accompagnement y est assuré 24 heures sur 24 dans un environnement sécurisé et adapté. Cette distinction est notamment présentée dans l'encadré de la page 3 du document.
Leur développement s'inscrit dans le Plan de renforcement et de rattrapage de l'offre médico-sociale 2018-2028. L'ARS Corse annonce une enveloppe de 5,63 millions d'euros pour ces unités, qui comptent entre 6 et 14 places. Elles n'augmentent pas la capacité totale des EHPAD mais doivent permettre de renforcer l'accompagnement des résidents concernés. L'objectif affiché par l'agence est que tous les EHPAD de Corse puissent proposer ce type d'offre sur leur territoire. Une UVA doit notamment être créée prochainement à l'EHPAD de Toga.
Les chiffres à retenir
3 816 personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée en Corse en 2023
83,5 ans d'âge moyen
1,20 % de la population insulaire concernée, et 1,36 % en Haute-Corse
14,5 % de la population régionale serait aidante d'un proche
5,63 millions d'euros consacrés par l'ARS au développement des unités de vie adaptée.
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Les données épidémiologiques citées par l'ARS sont celles de 2023.
83,5 ans d'âge moyen
1,20 % de la population insulaire concernée, et 1,36 % en Haute-Corse
14,5 % de la population régionale serait aidante d'un proche
5,63 millions d'euros consacrés par l'ARS au développement des unités de vie adaptée.
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Les données épidémiologiques citées par l'ARS sont celles de 2023.
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