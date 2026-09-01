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Incendie à Oletta : un hectare brûlé près du lac de Padula


La rédaction le Dimanche 20 Septembre 2026 à 16:52

Un feu de végétation s’est déclaré ce dimanche 20 septembre vers 13 h 30 sur la commune d’Oletta, dans le secteur du lac de Padula. L’incendie a touché une zone de petite et moyenne végétation, composée notamment de broussailles et de maquis.



Incendie à Oletta : un hectare brûlé près du lac de Padula
Une trentaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-Florent et de Bastia ont été engagés, aux côtés d’une unité militaire de la Sécurité civile, la section Verdi. Un hélicoptère bombardier d’eau a également été mobilisé.
À 14 h 30, le SDIS indiquait que le feu était en nette régression grâce à l’action des moyens déployés au sol. La surface parcourue était alors estimée à 8 000 m², contre 6 000 m² une vingtaine de minutes auparavant.
Le feu a finalement été fixé à 15 h 15. Selon le dernier bilan communiqué, un hectare de végétation a brûlé.




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