À Bastia, Jeanne d’Arc cultive son héritage et attire toujours plus d’élèves

(Photos Gérard Baldocchi)



Si Jeanne d’Arc est avant tout l’une des plus grandes héroïnes de la guerre de Cent Ans, puis sainte de l’Église catholique et figure historique qui a porté l’actrice corse Renée Falconetti au rang d’icône du cinéma mondial, dans la tête de plusieurs générations de Bastiais et de Corses, c’est aussi l’école, le collège et le lycée dans lesquels ils ont passé toute leur jeunesse.



L’établissement privé catholique bastiais, situé boulevard Danesi, fondé en 1898 par la congrégation Saint-Joseph de Lyon, marque depuis plus de 120 ans l’histoire de l’enseignement sur l’île : « Un établissement avec un lourd héritage historique », raconte José Massei, le chef d’établissement, pour qui l’histoire se ressent à travers les murs de l’imposante bâtisse : « Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient pris place ici. On y retrouve encore les cartes. On a eu une messe chantée en anglais. »

Si, à sa création, l’enseignement était assuré par des religieuses et religieux, « dans les années 70, les premiers professeurs laïcs ont commencé à enseigner pour finalement composer l’entièreté du corps enseignant, payé par l’Éducation nationale, et suivre le programme », explique José Massei. Pour autant, Jeanne d’Arc, où la rentrée s'est effectuée récemment en présence du cardinal François Bustillo (nos photos) ne s’est pas coupé de sa culture catholique : « On a une aumônerie, un enseignement de culture religieuse, on fait les communions. On anime une pastorale… Des élèves viennent parler avec des professeurs d’histoire et de philosophie. Mais tout cela est facultatif », rappelle le chef d’établissement, pour qui l’atmosphère des lieux et l’histoire sont aussi propices à un certain apaisement, très favorable à l’apprentissage de toutes les matières.