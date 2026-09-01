À Corte, les agriculteurs dénoncent une « agriculture à l’agonie »

La première demande des agriculteurs portera sur le Plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse et Incendie), ce plan d’aide d’urgence de plus d’un milliard d’euros annoncé par la ministre de l’agriculture, Annie Genevard, en début de mois. Or, cette enveloppe du fonds de réarmement agricole est sous-dimensionnée, « répartie de façon linéaire et surtout sans tenir compte de la sécheresse structurelle qui frappe la Corse et qui va continuer de la frapper encore durant quelques semaines. Le Plan CASI sera notre porte d’entrée à toutes les revendications qui suivront comme le social ou le foncier ». Dans ce cadre, les besoins pour l’agriculture corse sont évalués entre 20 et 30 millions d’euros, tandis que le Plan CASI ne prévoit le versement que de 1,3 million d’euro, sur un milliard trois cents millions d’euros retenus sur le plan national, soit un millième : « nous demandons donc de réévaluer cette enveloppe à travers une péréquation de tout ce qui nous a été refusé sur les autres enveloppes ». Et le président de la Chambre d’Agriculture de rappeler que la Corse subit la sécheresse depuis des années et elle traverse l’été le plus chaud de son histoire avec un déficit hydrique installé depuis le mois de mai dernier, et qui se poursuit aujourd’hui encore.