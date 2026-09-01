L'Ile-Rousse : auto contre moto, un blessé évacué sur Bastia
La rédaction le Lundi 21 Septembre 2026 à 07:04
Un accident de la circulation impliquant une moto et une voiture s’est produit dimanche, peu avant 20 heures, à la sortie de L’Île-Rousse en direction de Calvi.
Le motard, sérieusement blessé, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de L’Île-Rousse et de Calvi. Il a dans un premier temps été évacué vers le centre hospitalier de Calvi. Son état de santé a ensuite nécessité son transfert dans la nuit vers le centre hospitalier de Bastia. L’évacuation a été réalisée à bord de Dragon 2B, l’hélicoptère de la Sécurité civile