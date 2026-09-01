CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita  avec… Pierre et Fasila Innocenzi 23/09/2026 L'Ile-Rousse : auto contre moto, un blessé évacué sur Bastia 21/09/2026 Calvi : une voiture chute dix mètres en contrebas de la route de la Revellata 21/09/2026 « Un geste qui rassure, une phrase qui apaise… » 20/09/2026

L'Ile-Rousse : auto contre moto, un blessé évacué sur Bastia


La rédaction le Lundi 21 Septembre 2026 à 07:04

Un accident de la circulation impliquant une moto et une voiture s’est produit dimanche, peu avant 20 heures, à la sortie de L’Île-Rousse en direction de Calvi.
Le motard, sérieusement blessé, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de L’Île-Rousse et de Calvi. Il a dans un premier temps été évacué vers le centre hospitalier de Calvi. Son état de santé a ensuite nécessité son transfert dans la nuit vers le centre hospitalier de Bastia. L’évacuation a été réalisée à bord de Dragon 2B, l’hélicoptère de la Sécurité civile







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos