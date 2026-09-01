U tempu in Corsica
Ciel voilé le matin, passsages nuageux et éclaircies dans l'après-midi avec quelques cumulus qui bourgeonnent sur le relief, mais qui restent sans conséquence, caractérise cette journée de lundi. Les températures remontent légèrement jusqu'à 31 degrés.
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(Didier Bettini)