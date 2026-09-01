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U tempu in Corsica


le Lundi 21 Septembre 2026 à 07:02

Ciel voilé le matin, passsages nuageux et éclaircies dans l'après-midi avec quelques cumulus qui bourgeonnent sur le relief, mais qui restent sans conséquence, caractérise cette journée de lundi. Les températures remontent légèrement jusqu'à 31 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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