80 nouveaux étudiants font leur rentrée à l’école de commerce de Borgo

C’est la rentrée pour la KEDGE Business School et Amparà Méditerranée. 80 nouveaux étudiants ont fait leurs premiers pas ce lundi au sein du campus de Borgo. Parmi eux, des élèves du KEDGE Bachelor et des apprentis qui intègrent l’un des trois BTS proposés sur le campus : gestion de la PME, management commercial opérationnel et assurance, une nouveauté cette année. Mais pour ces nouveaux arrivants, pas question de commencer immédiatement par les cours traditionnels. Dès leur première semaine, ils sont plongés dans le monde de l’entreprise à travers un « business game ». « On leur propose de prendre les commandes d’une entreprise virtuelle, et ils auront des décisions à prendre », explique Jean-Thomas Vallesi, directeur adjoint de l’enseignement et de la formation au sein de l’Établissement public du commerce et de l’industrie (EPCI) de Corse.





Une semaine jugée « importante », puisqu’elle permet « de comprendre tout de suite les enjeux de la gestion d'une entreprise ». « Le point commun de toutes nos formations, c'est que les étudiants travailleront dans la gestion d'entreprise ou le management. Ils seront dans des entreprises locales, souvent dans des entreprises familiales ou des PME, et ils auront à maîtriser toutes ces fonctions d'entreprises. C’est très important qu’ils puissent avoir une première vision avant de commencer leurs cours théoriques. C’est un jeu dont le début est condensé en trois jours et demi, mais ils ont des décisions à prendre tous les mois et toutes les équipes se confrontent parce qu'elles sont sur le même marché. Et ils sont surtout accompagnés par des enseignants qui sont, pour la plupart, des professionnels. »





Un nouveau BTS pour répondre aux besoins des entreprises





Cette année, le campus de Borgo accueille une nouvelle formation : le BTS Assurance. Une ouverture qui répond directement à une demande exprimée par les professionnels du secteur, à la recherche de collaborateurs formés localement. « On a des programmes historiques depuis plus de 20 ans, et on ouvre aussi des programmes qui correspondent à des besoins ponctuels qui émanent des entreprises. Le BTS Assurance, c'est lié à un besoin des professionnels qui souhaitent recruter des collaborateurs formés localement. En fait, on interroge régulièrement les entreprises, et on a des retours qui nous permettent de connaître les formations qu’on pourrait ouvrir », détaille Jean-Thomas Vallesi.





Au cours de leur formation, les étudiants seront notamment amenés à apprendre à analyser les besoins des clients, présenter et comparer les garanties d’un contrat, conduire un entretien commercial ou encore gérer un sinistre. La formation comprend également un volet consacré aux outils numériques et aux systèmes d’information utilisés dans le secteur de l’assurance.





Une douzaine d’étudiants intègrent ainsi le BTS Assurance cette année. Comme les autres BTS proposés sur le campus, la formation est dispensée en apprentissage, avec un rythme d’une semaine en cours et d’une semaine en entreprise. Une organisation qui permet aux étudiants de mettre rapidement en pratique les enseignements dispensés en classe. « On a fait le choix de ces formations en apprentissage pour que les étudiants puissent répondre aux véritables besoins des entreprises en termes de recrutement », souligne le directeur adjoint de l’enseignement et de la formation à l’EPCI. « On les forme, on les prépare à l'obtention d'un diplôme, mais au-delà de ça, il y a aussi des compétences qui sont totalement actionnables et très rapidement dans le monde des entreprises. »

