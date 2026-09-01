Recherche en santé : la Corse veut fédérer ses forces avant le futur CHRU

Six projets retenus parmi 23 candidatures



Au-delà des présentations, l'objectif était surtout de faire émerger des liens entre des acteurs qui ne travaillent pas nécessairement ensemble. « Il s'agissait de créer non seulement un espace de dialogue, mais surtout de montrer la diversité et la richesse des projets qui existent déjà sur le territoire et de favoriser des coopérations futures entre porteurs de projets et chercheurs », souligne Graziella Luisi.



En effet, cette première session a également permis de concrétiser l'une des ambitions de la chaire : soutenir directement les projets de recherche en santé. En amont de cette journée, un appel à projets avait été lancé. Vingt-trois candidatures ont été reçues, dont six ont finalement été sélectionnées et récompensées lors de cette session inaugurale. La chaire, dont les responsables scientifiques sont Liliane Berti et Laurent Papazian, entend poursuivre cette démarche afin d’accompagner et de financer certains projets de recherche. L’objectif est aussi de s’appuyer sur les projets déjà engagés sur le territoire pour mieux les faire dialoguer et les fédérer.

