Recherche en santé : la Corse veut fédérer ses forces avant le futur CHRU

Pour sa première session, la Chaire hospitalo-universitaire a choisi de s’intéresser à la santé publique (© Chaire Hospitalo-universitaire)
Pour sa première session, la Chaire hospitalo-universitaire a choisi de s’intéresser à la santé publique vendredi dernier. Portée par la Fondation de l’Université de Corse, en lien avec l’Institut de Recherche en Santé de Corse, elle entend créer des passerelles entre les différents acteurs de la recherche et du soin. « L’idée constitutive de cette chaire, c’est de faire de la recherche et de l’innovation en santé un levier au service de la Corse et de ses habitants », explique Graziella Luisi, directrice de la Fondation de l’Université de Corse.
La journée du 18 septembre devait ainsi permettre de dresser un premier état des lieux des recherches menées sur le territoire, qu’elles relèvent de la recherche universitaire, clinique ou soient portées directement par des professionnels de santé. Intelligence artificielle, données de santé, médecine de précision, santé numérique, prévention ou encore psychiatrie : plusieurs domaines ont été abordés au cours de cette première rencontre.
La journée du 18 septembre devait ainsi permettre de dresser un premier état des lieux des recherches menées sur le territoire, qu’elles relèvent de la recherche universitaire, clinique ou soient portées directement par des professionnels de santé. Intelligence artificielle, données de santé, médecine de précision, santé numérique, prévention ou encore psychiatrie : plusieurs domaines ont été abordés au cours de cette première rencontre.
Au-delà des présentations, l'objectif était surtout de faire émerger des liens entre des acteurs qui ne travaillent pas nécessairement ensemble
Six projets retenus parmi 23 candidatures
Au-delà des présentations, l'objectif était surtout de faire émerger des liens entre des acteurs qui ne travaillent pas nécessairement ensemble. « Il s'agissait de créer non seulement un espace de dialogue, mais surtout de montrer la diversité et la richesse des projets qui existent déjà sur le territoire et de favoriser des coopérations futures entre porteurs de projets et chercheurs », souligne Graziella Luisi.
En effet, cette première session a également permis de concrétiser l'une des ambitions de la chaire : soutenir directement les projets de recherche en santé. En amont de cette journée, un appel à projets avait été lancé. Vingt-trois candidatures ont été reçues, dont six ont finalement été sélectionnées et récompensées lors de cette session inaugurale. La chaire, dont les responsables scientifiques sont Liliane Berti et Laurent Papazian, entend poursuivre cette démarche afin d’accompagner et de financer certains projets de recherche. L’objectif est aussi de s’appuyer sur les projets déjà engagés sur le territoire pour mieux les faire dialoguer et les fédérer.
Au-delà des présentations, l'objectif était surtout de faire émerger des liens entre des acteurs qui ne travaillent pas nécessairement ensemble. « Il s'agissait de créer non seulement un espace de dialogue, mais surtout de montrer la diversité et la richesse des projets qui existent déjà sur le territoire et de favoriser des coopérations futures entre porteurs de projets et chercheurs », souligne Graziella Luisi.
En effet, cette première session a également permis de concrétiser l'une des ambitions de la chaire : soutenir directement les projets de recherche en santé. En amont de cette journée, un appel à projets avait été lancé. Vingt-trois candidatures ont été reçues, dont six ont finalement été sélectionnées et récompensées lors de cette session inaugurale. La chaire, dont les responsables scientifiques sont Liliane Berti et Laurent Papazian, entend poursuivre cette démarche afin d’accompagner et de financer certains projets de recherche. L’objectif est aussi de s’appuyer sur les projets déjà engagés sur le territoire pour mieux les faire dialoguer et les fédérer.
Cette structuration constitue « la première étape avant la création du CHRU », selon Graziella Luisi
Une étape avant le futur CHRU
Derrière cette volonté de rapprochement se dessine une ambition plus large : contribuer à la structuration de la recherche en santé en Corse, dans la perspective de la création d'un centre hospitalier régional universitaire (CHRU).
L'enjeu est de préparer progressivement un écosystème dans lequel l'hôpital, l'université et la recherche pourront davantage travailler ensemble. « L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner et fédérer ces porteurs de projets par une dynamique collective », résume Graziella Luisi, pour qui cette structuration constitue « la première étape avant la création du CHRU ».
La démarche pourrait également participer à renforcer l'attractivité médicale de l'île, en offrant davantage de perspectives aux médecins et aux chercheurs souhaitant développer leurs travaux en Corse. « C'est en tout cas l'une de nos ambitions », confirme la directrice de la Fondation.
La première session ne constitue donc qu'un point de départ. La chaire prévoit d'organiser trois sessions par an, autour de trois grandes thématiques pour 2027 : la santé publique, l'infectiologie et le vieillissement. D'autres sujets pourront ensuite émerger au fil des travaux et des collaborations.
Derrière cette volonté de rapprochement se dessine une ambition plus large : contribuer à la structuration de la recherche en santé en Corse, dans la perspective de la création d'un centre hospitalier régional universitaire (CHRU).
L'enjeu est de préparer progressivement un écosystème dans lequel l'hôpital, l'université et la recherche pourront davantage travailler ensemble. « L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner et fédérer ces porteurs de projets par une dynamique collective », résume Graziella Luisi, pour qui cette structuration constitue « la première étape avant la création du CHRU ».
La démarche pourrait également participer à renforcer l'attractivité médicale de l'île, en offrant davantage de perspectives aux médecins et aux chercheurs souhaitant développer leurs travaux en Corse. « C'est en tout cas l'une de nos ambitions », confirme la directrice de la Fondation.
La première session ne constitue donc qu'un point de départ. La chaire prévoit d'organiser trois sessions par an, autour de trois grandes thématiques pour 2027 : la santé publique, l'infectiologie et le vieillissement. D'autres sujets pourront ensuite émerger au fil des travaux et des collaborations.
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