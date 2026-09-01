À Levie, les pompiers récoltent 1800 euros pour La Marie-Do et Inseme

C’est une belle initiative qui va permettre de donner un coup de pouce à deux associations aujourd’hui essentielles en Corse. Grâce à la vente d’écussons solidaires à l’effigie de leur centre d’incendie et de secours, les pompiers de Levie ont récemment récolté la somme de 1800 euros qu’ils ont remis à parts égales aux associations La Marie-Do et Inseme, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) sur ses réseaux sociaux. Deux associations qui n’ont pas été choisies au hasard, puisqu’elles accompagnent chaque année des milliers de malades corses dans le parcours de soins, en facilitant l'accès aux traitements et la prise en charge sur le continent lorsque cela est indispensable.
« Imaginé à l'origine par deux sapeurs-pompiers du centre, le projet prévoyait la création de trois écussons uniques aux couleurs de Septembre en Or, Octobre Rose et Movember. Face au vif intérêt suscité au-delà de la caserne, l’Amicale des sapeurs-pompiers de Levie a choisi d'ouvrir la vente au grand public pour amplifier cette démarche », dévoile le SIS 2A.
« Ces trois écussons à l’effigie de notre centre représentent vraiment une cause. Ces fonds permettront d’aider les familles dans le besoin à se loger sur le Continent ou à financer leurs déplacements pour se soigner », appuie de son côté l’adjudant-chef Antoine-Michel Giacomoni, président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Levie.
Félicitant encore les pompiers de Levie « pour cette belle initiative ainsi que l'ensemble des contributeurs pour leur générosité », le SIS 2A précise que quelques écussons sont encore disponibles. Pour se procurer ces derniers, il suffit d’écrire à l’Amicale par mail à leviepompiers@gmail.com
« Ces trois écussons à l’effigie de notre centre représentent vraiment une cause. Ces fonds permettront d’aider les familles dans le besoin à se loger sur le Continent ou à financer leurs déplacements pour se soigner », appuie de son côté l’adjudant-chef Antoine-Michel Giacomoni, président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Levie.
Félicitant encore les pompiers de Levie « pour cette belle initiative ainsi que l'ensemble des contributeurs pour leur générosité », le SIS 2A précise que quelques écussons sont encore disponibles. Pour se procurer ces derniers, il suffit d’écrire à l’Amicale par mail à leviepompiers@gmail.com
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