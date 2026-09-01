À Levie, les pompiers récoltent 1800 euros pour La Marie-Do et Inseme

C’est une belle initiative qui va permettre de donner un coup de pouce à deux associations aujourd’hui essentielles en Corse. Grâce à la vente d’écussons solidaires à l’effigie de leur centre d’incendie et de secours, les pompiers de Levie ont récemment récolté la somme de 1800 euros qu’ils ont remis à parts égales aux associations La Marie-Do et Inseme, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) sur ses réseaux sociaux. Deux associations qui n’ont pas été choisies au hasard, puisqu’elles accompagnent chaque année des milliers de malades corses dans le parcours de soins, en facilitant l'accès aux traitements et la prise en charge sur le continent lorsque cela est indispensable.

