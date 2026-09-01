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Football National 2 - Corte s’incline à Blois 2-0


Mario Grazi le Dimanche 20 Septembre 2026 à 19:07

Les Cortenais ont cédé ) deux reprises après la pause sur un doublé de l’avant-centre Blésois, Hourman



Marietti et les Cortenais se sont inclinés à Blois (2-0)
Marietti et les Cortenais se sont inclinés à Blois (2-0)
Stade des Allées Jean Leroy à Blois.
Blois bat Corte : 2-0 (mi-temps : 0-0).
Arbitres : M. Laplagne assisté de MM. Sousa et Cheron.

Blois
Pistol, Kitenge, Bourdin, Henriet, Bonnet, Boisset, Coproh, Tape, Hourman, Clemandot, Rambo, Tercinet, Ardouin, Talbi, Yikik, Moanga.

Corte
Gouet, Raphaël Menozzi, Avines, Machado, Dimitri Menozzi, Verité, Arrighi, Villain, Ausu, Marietti, Dume Menozzi, Colombani, Baldovini, Cerdeira, Frangini.

On savait que la partie serait difficile face à une équipe de Blois invaincue d’autant que les Cortenais avaient leur ligne offensive décimée par les blessures de Baghioni et Bariki, et la suspension de Contena après son carton rouge face au GFCA. Les montagnards ont bien résisté durant la première période et sont rentrés aux vestiaires avec un bon nul : 0-0.
Malheureusement, sous les coups de boutoirs de l’attaque locale, les hommes du président Colombani se sont inclinés à deux reprises grâce à un doublé de l’avant-centre Blésois, Hourman. En effet, celui-ci parvenait à tromper la vigilance de Gouet à la 53e et à la 67e.
Corte se retrouve donc avant dernier du championnat avec un tout petit point. Il faudra à présent réagir le 28 septembre prochain, à 18 heures, en accueillant Bretigny qui reste sur une défaite à domicile ce week-end face Orléans.
 




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