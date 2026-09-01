Avec Little Spot Agency, Caroline Cuttoli veut faire de la Corse une terre de shootings

Une plage discrète, une maison de caractère tournée vers la mer, une bergerie restaurée au cœur du maquis ou une famille dont le naturel correspond exactement à l’univers recherché par une marque. C’est dans ce travail de repérage, fait de curiosité, de rencontres et d’intuition, que Caroline Cuttoli a trouvé sa nouvelle voie. À 42 ans, cette Ajaccienne a lancé Little Spot Agency en janvier 2026. Une agence encore jeune, à la croisée de plusieurs métiers, dont l’ambition est de devenir un relais local pour les marques, les agences de mannequins et les sociétés de production souhaitant réaliser une campagne ou un shooting en Corse.





« Une marque, une agence ou une production peut me contacter pour une recherche précise : un profil, un lieu ou différents partenaires et prestataires sur place », résume sa fondatrice. Recherche d’enfants ou de familles, repérage de décors, mise en relation avec des photographes, vidéastes, maquilleurs ou coiffeurs, mais aussi identification de solutions d’hébergement et de transport : Caroline Cuttoli intervient en amont pour lever les difficultés susceptibles de freiner la venue d’une production sur l’île. Elle aime d’ailleurs présenter son activité à travers une comparaison volontairement imagée : celle d’une « wedding planner du shooting ». Une coordinatrice capable de réunir, autour d’une demande, les personnes, les lieux et les moyens nécessaires à sa réalisation.





Une idée née grâce à sa fille



À l’origine de Little Spot Agency, il y a d’abord une histoire familiale. Celle de Francesca, sa fille âgée de 9 ans, qui commence à participer à des shootings pour des marques de vêtements et à être inscrite auprès d’agences de mannequins installées sur le continent. En l’accompagnant, Caroline découvre un univers qu’elle connaissait jusque-là de l’extérieur. Elle observe son fonctionnement, ses exigences, ses castings, mais aussi ses contraintes. Une question finit alors par s’imposer : pourquoi si peu de campagnes, notamment dans l’univers de l’enfance, sont-elles organisées en Corse ? « En me renseignant, j’ai compris qu’il y avait plusieurs freins : les coûts, la concurrence d’autres destinations, mais aussi le manque d’un interlocuteur directement sur place qui puisse faciliter certaines recherches », explique-t-elle.





Caroline Cuttoli constate également que de nombreux enfants corses restent éloignés de ces opportunités. Pour les familles insulaires, les castings organisés sur le continent supposent parfois des déplacements rapides, coûteux et difficiles à anticiper. Les réponses peuvent arriver tardivement et les sélections nécessiter une présence physique dans des délais très courts. Little Spot Agency naît ainsi d’une double volonté : permettre aux productions de trouver plus facilement ce dont elles ont besoin en Corse et offrir davantage de visibilité aux profils insulaires.





Ni agence de mannequins ni société de production



Parce que son activité ne rentre pas dans une catégorie traditionnelle, Caroline tient à préciser les contours de son métier. Little Spot Agency n’est ni une agence de mannequins ni une société de production. Elle peut repérer un enfant, un adulte, un couple ou une famille correspondant au brief d’un client, puis transmettre le profil. Lorsqu’une agence de mannequins intervient, celle-ci reprend ensuite la main sur les contrats, les formalités administratives et l’encadrement professionnel. Le choix définitif appartient toujours à la marque ou à la production. De la même manière, Little Spot Agency ne produit pas les images et ne possède ni équipe technique ni matériel de tournage. Sa fonction est celle d’un intermédiaire de terrain, capable de préparer l’arrivée d’une équipe et de lui ouvrir les bonnes portes. « L’idée n’est pas de remplacer les métiers qui existent déjà, mais de faciliter leur travail lorsqu’ils ont besoin de quelque chose en Corse », insiste Caroline Cuttoli.





La structure référence aujourd’hui plusieurs dizaines d’enfants sur l’île. L’inscription est gratuite et ne garantit aucun shooting. Les profils sont proposés de façon ciblée, en fonction des demandes reçues. Et contrairement aux représentations parfois associées au mannequinat, les marques ne recherchent pas uniquement des visages répondant à des standards classiques. « Une marque peut rechercher un enfant, un adulte, un couple, une famille ou simplement des personnes très naturelles. Monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent donc avoir leur chance si leur profil correspond aux exigences de la marque », souligne-t-elle. La spontanéité, la personnalité et l’aisance devant l’objectif peuvent compter autant que les critères physiques.

