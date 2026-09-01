Avec Little Spot Agency, Caroline Cuttoli veut faire de la Corse une terre de shootings

Une plage discrète, une maison de caractère tournée vers la mer, une bergerie restaurée au cœur du maquis ou une famille dont le naturel correspond exactement à l’univers recherché par une marque. C’est dans ce travail de repérage, fait de curiosité, de rencontres et d’intuition, que Caroline Cuttoli a trouvé sa nouvelle voie. À 42 ans, cette Ajaccienne a lancé Little Spot Agency en janvier 2026. Une agence encore jeune, à la croisée de plusieurs métiers, dont l’ambition est de devenir un relais local pour les marques, les agences de mannequins et les sociétés de production souhaitant réaliser une campagne ou un shooting en Corse.
« Une marque, une agence ou une production peut me contacter pour une recherche précise : un profil, un lieu ou différents partenaires et prestataires sur place », résume sa fondatrice. Recherche d’enfants ou de familles, repérage de décors, mise en relation avec des photographes, vidéastes, maquilleurs ou coiffeurs, mais aussi identification de solutions d’hébergement et de transport : Caroline Cuttoli intervient en amont pour lever les difficultés susceptibles de freiner la venue d’une production sur l’île. Elle aime d’ailleurs présenter son activité à travers une comparaison volontairement imagée : celle d’une « wedding planner du shooting ». Une coordinatrice capable de réunir, autour d’une demande, les personnes, les lieux et les moyens nécessaires à sa réalisation.
Une idée née grâce à sa fille
À l’origine de Little Spot Agency, il y a d’abord une histoire familiale. Celle de Francesca, sa fille âgée de 9 ans, qui commence à participer à des shootings pour des marques de vêtements et à être inscrite auprès d’agences de mannequins installées sur le continent. En l’accompagnant, Caroline découvre un univers qu’elle connaissait jusque-là de l’extérieur. Elle observe son fonctionnement, ses exigences, ses castings, mais aussi ses contraintes. Une question finit alors par s’imposer : pourquoi si peu de campagnes, notamment dans l’univers de l’enfance, sont-elles organisées en Corse ? « En me renseignant, j’ai compris qu’il y avait plusieurs freins : les coûts, la concurrence d’autres destinations, mais aussi le manque d’un interlocuteur directement sur place qui puisse faciliter certaines recherches », explique-t-elle.
Caroline Cuttoli constate également que de nombreux enfants corses restent éloignés de ces opportunités. Pour les familles insulaires, les castings organisés sur le continent supposent parfois des déplacements rapides, coûteux et difficiles à anticiper. Les réponses peuvent arriver tardivement et les sélections nécessiter une présence physique dans des délais très courts. Little Spot Agency naît ainsi d’une double volonté : permettre aux productions de trouver plus facilement ce dont elles ont besoin en Corse et offrir davantage de visibilité aux profils insulaires.
Ni agence de mannequins ni société de production
Parce que son activité ne rentre pas dans une catégorie traditionnelle, Caroline tient à préciser les contours de son métier. Little Spot Agency n’est ni une agence de mannequins ni une société de production. Elle peut repérer un enfant, un adulte, un couple ou une famille correspondant au brief d’un client, puis transmettre le profil. Lorsqu’une agence de mannequins intervient, celle-ci reprend ensuite la main sur les contrats, les formalités administratives et l’encadrement professionnel. Le choix définitif appartient toujours à la marque ou à la production. De la même manière, Little Spot Agency ne produit pas les images et ne possède ni équipe technique ni matériel de tournage. Sa fonction est celle d’un intermédiaire de terrain, capable de préparer l’arrivée d’une équipe et de lui ouvrir les bonnes portes. « L’idée n’est pas de remplacer les métiers qui existent déjà, mais de faciliter leur travail lorsqu’ils ont besoin de quelque chose en Corse », insiste Caroline Cuttoli.
La structure référence aujourd’hui plusieurs dizaines d’enfants sur l’île. L’inscription est gratuite et ne garantit aucun shooting. Les profils sont proposés de façon ciblée, en fonction des demandes reçues. Et contrairement aux représentations parfois associées au mannequinat, les marques ne recherchent pas uniquement des visages répondant à des standards classiques. « Une marque peut rechercher un enfant, un adulte, un couple, une famille ou simplement des personnes très naturelles. Monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent donc avoir leur chance si leur profil correspond aux exigences de la marque », souligne-t-elle. La spontanéité, la personnalité et l’aisance devant l’objectif peuvent compter autant que les critères physiques.
Faire de la Corse un décor à part entière
L’autre grande passion de Caroline Cuttoli, ce sont les lieux. Elle parcourt la Corse à la recherche d’adresses singulières, parfois inconnues du grand public : plages discrètes, maisons familiales, hôtels, domaines, bergeries, ruelles, paysages naturels ou décors urbains. « Ce qui me passionne particulièrement, c’est de dénicher des lieux uniques, insolites, parfois confidentiels, qu’une équipe qui ne connaît pas l’île ne trouverait pas forcément seule. » À ses yeux, la Corse possède un avantage rare : une très grande diversité de paysages et d’ambiances concentrée sur un territoire restreint. En peu de temps, une production peut passer du littoral à la montagne, d’un village ancien à une demeure contemporaine ou d’un paysage sauvage à un univers plus urbain.
Mais son travail ne consiste pas seulement à dresser un catalogue de belles adresses. Derrière chaque lieu, Caroline recherche aussi une histoire. Celle d’un propriétaire qui a consacré plusieurs années à restaurer une bâtisse, d’une famille qui entretient une maison transmise de génération en génération ou d’un entrepreneur ayant imaginé un hébergement singulier. « Je découvre des propriétaires qui ont consacré des années, beaucoup d’énergie, leurs économies et énormément de cœur à créer ou restaurer un endroit. J’aimerais créer la rencontre entre ces pépites corses et les marques. »
Marinella comme vitrine
Pour illustrer concrètement l’univers qu’elle souhaite développer, Caroline Cuttoli a imaginé dernièrement un shooting sur la plage de Marinella, à Ajaccio. Un décor choisi autant pour son identité que pour son atmosphère familiale et ludique. Elle y a réuni des enfants aux profils différents autour d’une journée de vacances : manger une glace, courir dans le sable, jouer sur un pédalo ou simplement partager un moment entre amis. Caroline a choisi les profils et les tenues, pensé l’ambiance et imaginé la direction artistique. Les clichés ont été réalisés par la photographe ajaccienne Marie Malka. L’objectif était de montrer ce que Little Spot Agency pouvait proposer : non pas une succession d’images figées, mais une histoire simple et naturelle ancrée dans un décor corse reconnaissable.
L’agence a aussi commencé à répondre à des demandes concrètes. Caroline indique avoir récemment travaillé à la recherche d’une famille insulaire pour le shooting d’une marque de mode enfant. Après la présentation de plusieurs profils, une famille corse a été retenue pour cette campagne, dont la publication est annoncée au printemps. « C’est exactement le genre de projet qui me plaît : permettre à des personnes d’ici de vivre une belle expérience tout en montrant ce que la Corse peut offrir. »
Faire travailler les talents insulaires
Au-delà des enfants et des décors, Little Spot Agency porte une ambition économique. Caroline Cuttoli ne souhaite pas voir les productions arriver en Corse avec l’intégralité de leurs équipes, réaliser leurs images puis repartir sans retombées pour le territoire. Photographes, vidéastes, maquilleurs, coiffeurs, stylistes, hébergeurs, transporteurs, propriétaires de lieux ou artisans : elle veut fédérer progressivement un réseau de compétences locales susceptible de répondre aux attentes des clients. « Mon but n’est pas simplement qu’une marque vienne en Corse, fasse ses images et reparte. J’aimerais que sa venue fasse travailler le plus possible les acteurs locaux. »
Le défi reste toutefois important. L’insularité entraîne des coûts supplémentaires, notamment pour le transport des équipes, du matériel, des vêtements et des accessoires. La concurrence est également forte face à des destinations méditerranéennes déjà structurées pour accueillir ce type de production. La réponse de Little Spot Agency consiste donc à proposer le maximum de solutions sur place. Plus une équipe peut trouver en Corse les profils, les compétences, les décors et les moyens logistiques dont elle a besoin, plus le déplacement devient simple et attractif.
Une reconversion après une épreuve personnelle
Derrière la création de l’agence se dessine enfin un parcours plus personnel. Avant de se lancer, Caroline Cuttoli a travaillé pendant dix-sept ans dans un tout autre secteur. Elle ne venait ni de la mode, ni de la photographie, ni de la production. Des problèmes de santé l’ont ensuite contrainte à ralentir et à repenser son avenir professionnel. La découverte de l’univers des shootings grâce à sa fille et cette volonté de construire une activité compatible avec un nouvel équilibre de vie ont fini par se rejoindre. « Little Spot Agency est née de la rencontre entre ces deux histoires », confie-t-elle.
Cette activité atypique a aussi nécessité un apprentissage permanent. Parce que son concept ne correspond pas à un métier clairement identifié, Caroline a dû se former, rencontrer les professionnels du secteur et construire progressivement sa légitimité. L’année 2026 reste pour elle une année de lancement, de développement et de partenariats. Elle poursuit la constitution de son réseau de profils, de lieux et de prestataires, tout en établissant ses premiers contacts avec les marques et les productions. Les débuts l’incitent à avancer avec prudence, mais aussi avec confiance. « Je ne vais pas prétendre avoir déjà fait venir des dizaines de grandes marques. L’activité démarre. Mais les premières demandes et les premiers projets me montrent qu’il existe quelque chose à développer. »
En voulant faire découvrir la Corse aux marques, Caroline Cuttoli dit aussi avoir redécouvert sa propre île. Chaque nouvelle adresse, chaque rencontre et chaque histoire cachée derrière un décor viennent confirmer son intuition : la Corse possède tout ce qu’il faut pour devenir une véritable terre de shootings et de création, à condition de savoir en révéler les lieux, les visages et les talents.
Contacts
Instagram : @littlespotagency
Téléphone : 0613627670
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