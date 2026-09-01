Centuri : cinq personnes sanctionnées après un accostage dans une zone protégée

Cinq personnes ont été interceptées par les militaires de la brigade territoriale autonome de Luri après avoir accosté avec leur embarcation dans une zone naturelle protégée de Centuri.

Le mouillage et l’accès à ce secteur sont interdits par arrêté. Les cinq personnes ont donc été verbalisées pour accostage non autorisé et non-respect de la réglementation en vigueur.

Une mesure d’alternative aux poursuites a été retenue. Les contrevenants devront verser une contribution citoyenne à Corsavem, association engagée dans la sauvegarde du patrimoine maritime et terrestre de la Corse.