A màghjina - In a machja di Canari, a strada di u mare
Un sentier bordé d'un mur pierres sèches se glisse dans le maquis de Canari avant de se perdre dans le bleu du golfe de Saint-Florent. Au loin, les reliefs se découpent sous un chapelet de nuages, comme une frontière mouvante entre la montagne et le ciel.
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