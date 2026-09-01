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A màghjina - In a machja di Canari, a strada di u mare


le Mardi 22 Septembre 2026 à 07:34

Un sentier bordé d'un mur pierres sèches se glisse dans le maquis de Canari avant de se perdre dans le bleu du golfe de Saint-Florent. Au loin, les reliefs se découpent sous un chapelet de nuages, comme une frontière mouvante entre la montagne et le ciel.
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