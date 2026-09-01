Bastia : Inseme organise une journée solidaire au stade Armand-Cesari le 26 septembre

Le stade Armand-Cesari accueillera une journée un peu différente le samedi 26 septembre 2026. À partir de 10 heures, l’association Inseme, en collaboration avec la Communauté d’agglomération de Bastia, y donne rendez-vous au public pour une journée mêlant sport, animations et solidarité.

L’objectif d’« Inseme in Festa » est de récolter des fonds mais aussi de sensibiliser aux difficultés rencontrées par les familles corses lorsqu’une prise en charge médicale impose un déplacement sur le continent.



Un tournoi de sixte interentreprises

La journée s’adresse notamment aux familles. La Souris Verte proposera des animations pour les enfants : châteaux gonflables, mini-olympiades, blind test, jeux interactifs, séances de gym et de relaxation. Des food trucks et une buvette seront également installés sur le parvis de la tribune Sud. L’entrée est fixée à 10 euros par personne.

Le football occupera parallèlement une large place avec un tournoi de sixte interentreprises, organisé de 10 à 18 heures sur la pelouse d’Armand-Cesari. La compétition est limitée à 16 équipes de sept joueurs, six joueurs de champ et un gardien. La participation est fixée à 140 euros par équipe et les rencontres seront organisées et arbitrées par Inseme.



I Brumichesi en concert

Après le sport, la journée se poursuivra en musique. I Brumichesi se produiront de 20 à 22 heures, pour clôturer la manifestation.

Les fonds et la mobilisation générés par cette journée doivent contribuer aux actions menées par Inseme. L'association accompagne les personnes résidant en Corse qui doivent se déplacer sur le continent pour raison médicale, dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance maladie. Elle intervient notamment en matière d’information, d’aide financière et d’accompagnement des malades et de leurs familles.

En 2025, 1 804 personnes ont été accompagnées par Inseme. L’association indique également avoir pris en charge 235 départs urgents et attribué des soutiens financiers directs pour un montant total de 364 223 euros. Elle dispose de deux bureaux d’information et d’accompagnement, à Ajaccio et Bastia, et s’appuie sur 156 bénévoles.

Créée en 2009 et reconnue d’utilité publique depuis 2019, Inseme entend ainsi faire de cette journée bastiaise un rendez-vous à la fois familial et solidaire, au service des malades corses et de leurs proches.

