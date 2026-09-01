À Ajaccio, La Marie Do s’apprête à célébrer 20 ans d’une formidable chaîne de solidarité

20 ans déjà. 20 ans de solidarité, de rencontres, de bénévoles qui donnent de leur temps sans compter. 20 ans de combats. Mais surtout 20 ans passés à essayer d’adoucir un peu le quotidien de ceux dont la vie a soudain basculé avec l’annonce d’un cancer. Alors forcément, pour La Marie Do, cet anniversaire ne pouvait pas tout à fait ressembler aux autres. Ce lundi matin, c’est dans les locaux d’Isula Motors à Ajaccio, partenaire historique de l’association qui offre chaque année la voiture mise en jeu lors de sa grande tombola, que le voile a été levé sur le programme des Journées de La Marie Do 2026. Comme chaque année, du 2 au 4 octobre, la place Miot accueillera trois jours de rendez-vous, d’animations, de sport et de musique, avec toujours le même objectif en toile de fond : continuer à récolter des fonds pour accompagner les Corses atteints par le cancer et leurs familles. Un retour aux sources, en quelque sorte, pour l’association. « Il y a 20 ans, nous initiions la première édition de La Marie Do sur cette même place Miot avec une simple course féminine, sans imaginer que 20 ans plus tard on aurait parcouru un tel chemin, fait de telles rencontres », se souvient Catherine Riera, la présidente de la Marie Do. « Depuis 20 ans, l’association a été marquée par des rencontres, des mains tendues, et a surtout connu une évolution que jamais on n’aurait pu imaginer », confie-t-elle.



Car depuis cette première course, La Marie Do a considérablement grandi. Elle compte aujourd’hui cinq antennes, à Ajaccio, Bastia, Corte, dans la Plaine orientale et dans l’Extrême-Sud, et mobilise en moyenne plus de 400 bénévoles chaque année. En 20 ans, 4,6 millions d’euros ont été collectés et réinvestis au service des malades au travers des actions très concrètes. Fonds de secours, soins de support, recherche en oncologie pédiatrique, prise en charge des déplacements de patients éligibles à des essais cliniques ou encore investissements dans les hôpitaux corses, au fil des années, les champs d'intervention de La Marie Do se sont multipliés. Et ont un effet palpable sur le quotidien des malades. À Corte, l’association a par exemple participé à l’amélioration de la prise en charge des patients afin qu’ils puissent recevoir certains traitements sans devoir se rendre à Ajaccio ou Bastia. « Aujourd’hui, les malades du Centre Corse n’ont plus à se déplacer et peuvent rester à Corte pour recevoir leur chimiothérapie. C’est un bénéfice énorme quand on sait la fatigue que représente ce traitement », souligne Catherine Riera. L’année dernière, à l’hôpital d’Ajaccio, l’association a par ailleurs investis 150 000 euros dans la digitalisation du service d’anatomopathologie. «Avant, les lames partaient à Marseille pour être étudiées. Il y avait jusqu’à trois semaines de délai pour avoir un résultat. Aujourd’hui, c’est instantané », détaille-t-elle. Autant d'actions qui expliquent pourquoi, 20 ans après sa création, l'association a toujours autant besoin de la mobilisation du public. « Chaque année, la collecte est hyper importante pour pérenniser ces dispositifs qui répondent à des besoins évidents, exprimés par les malades, par les familles et par le corps médical », insiste Catherine Riera.



Trois jours pour célébrer un anniversaire exceptionnel



Pour célébrer le chemin parcouru, La Marie Do a donc voulu imaginer une édition à part de ses traditionnelles journées. Dès le vendredi 2 octobre, le village ouvrira ses portes place Miot avant l’inauguration officielle à 18 heures et le grand loto organisé dans la soirée. Mais cette première journée donnera aussi le coup d’envoi du « grand défi des 20 ans », imaginé comme une œuvre collective. « Des lettres géantes de deux mètres de haut vont être posées sur la place Miot à disposition du public. Chacun sera invité à venir inscrire sur un petit post-it le lien qu’il a avec l’association. Ce témoignag ou petit mot sera ensuite collé sur ces lettres géantes. Nous espérons qu’à la fin du week-end, tout sera absolument recouvert et que cela fera une œuvre collective pour les 20 ans de l’association », sourit Catherine Riera.

