À Ajaccio, La Marie Do s’apprête à célébrer 20 ans d’une formidable chaîne de solidarité

20 ans déjà. 20 ans de solidarité, de rencontres, de bénévoles qui donnent de leur temps sans compter. 20 ans de combats. Mais surtout 20 ans passés à essayer d’adoucir un peu le quotidien de ceux dont la vie a soudain basculé avec l’annonce d’un cancer. Alors forcément, pour La Marie Do, cet anniversaire ne pouvait pas tout à fait ressembler aux autres. Ce lundi matin, c’est dans les locaux d’Isula Motors à Ajaccio, partenaire historique de l’association qui offre chaque année la voiture mise en jeu lors de sa grande tombola, que le voile a été levé sur le programme des Journées de La Marie Do 2026. Comme chaque année, du 2 au 4 octobre, la place Miot accueillera trois jours de rendez-vous, d’animations, de sport et de musique, avec toujours le même objectif en toile de fond : continuer à récolter des fonds pour accompagner les Corses atteints par le cancer et leurs familles. Un retour aux sources, en quelque sorte, pour l’association. « Il y a 20 ans, nous initiions la première édition de La Marie Do sur cette même place Miot avec une simple course féminine, sans imaginer que 20 ans plus tard on aurait parcouru un tel chemin, fait de telles rencontres », se souvient Catherine Riera, la présidente de la Marie Do. « Depuis 20 ans, l’association a été marquée par des rencontres, des mains tendues, et a surtout connu une évolution que jamais on n’aurait pu imaginer », confie-t-elle.
Car depuis cette première course, La Marie Do a considérablement grandi. Elle compte aujourd’hui cinq antennes, à Ajaccio, Bastia, Corte, dans la Plaine orientale et dans l’Extrême-Sud, et mobilise en moyenne plus de 400 bénévoles chaque année. En 20 ans, 4,6 millions d’euros ont été collectés et réinvestis au service des malades au travers des actions très concrètes. Fonds de secours, soins de support, recherche en oncologie pédiatrique, prise en charge des déplacements de patients éligibles à des essais cliniques ou encore investissements dans les hôpitaux corses, au fil des années, les champs d'intervention de La Marie Do se sont multipliés. Et ont un effet palpable sur le quotidien des malades. À Corte, l’association a par exemple participé à l’amélioration de la prise en charge des patients afin qu’ils puissent recevoir certains traitements sans devoir se rendre à Ajaccio ou Bastia. « Aujourd’hui, les malades du Centre Corse n’ont plus à se déplacer et peuvent rester à Corte pour recevoir leur chimiothérapie. C’est un bénéfice énorme quand on sait la fatigue que représente ce traitement », souligne Catherine Riera. L’année dernière, à l’hôpital d’Ajaccio, l’association a par ailleurs investis 150 000 euros dans la digitalisation du service d’anatomopathologie. «Avant, les lames partaient à Marseille pour être étudiées. Il y avait jusqu’à trois semaines de délai pour avoir un résultat. Aujourd’hui, c’est instantané », détaille-t-elle. Autant d'actions qui expliquent pourquoi, 20 ans après sa création, l'association a toujours autant besoin de la mobilisation du public. « Chaque année, la collecte est hyper importante pour pérenniser ces dispositifs qui répondent à des besoins évidents, exprimés par les malades, par les familles et par le corps médical », insiste Catherine Riera.
Trois jours pour célébrer un anniversaire exceptionnel
Pour célébrer le chemin parcouru, La Marie Do a donc voulu imaginer une édition à part de ses traditionnelles journées. Dès le vendredi 2 octobre, le village ouvrira ses portes place Miot avant l’inauguration officielle à 18 heures et le grand loto organisé dans la soirée. Mais cette première journée donnera aussi le coup d’envoi du « grand défi des 20 ans », imaginé comme une œuvre collective. « Des lettres géantes de deux mètres de haut vont être posées sur la place Miot à disposition du public. Chacun sera invité à venir inscrire sur un petit post-it le lien qu’il a avec l’association. Ce témoignag ou petit mot sera ensuite collé sur ces lettres géantes. Nous espérons qu’à la fin du week-end, tout sera absolument recouvert et que cela fera une œuvre collective pour les 20 ans de l’association », sourit Catherine Riera.
Car depuis cette première course, La Marie Do a considérablement grandi. Elle compte aujourd’hui cinq antennes, à Ajaccio, Bastia, Corte, dans la Plaine orientale et dans l’Extrême-Sud, et mobilise en moyenne plus de 400 bénévoles chaque année. En 20 ans, 4,6 millions d’euros ont été collectés et réinvestis au service des malades au travers des actions très concrètes. Fonds de secours, soins de support, recherche en oncologie pédiatrique, prise en charge des déplacements de patients éligibles à des essais cliniques ou encore investissements dans les hôpitaux corses, au fil des années, les champs d'intervention de La Marie Do se sont multipliés. Et ont un effet palpable sur le quotidien des malades. À Corte, l’association a par exemple participé à l’amélioration de la prise en charge des patients afin qu’ils puissent recevoir certains traitements sans devoir se rendre à Ajaccio ou Bastia. « Aujourd’hui, les malades du Centre Corse n’ont plus à se déplacer et peuvent rester à Corte pour recevoir leur chimiothérapie. C’est un bénéfice énorme quand on sait la fatigue que représente ce traitement », souligne Catherine Riera. L’année dernière, à l’hôpital d’Ajaccio, l’association a par ailleurs investis 150 000 euros dans la digitalisation du service d’anatomopathologie. «Avant, les lames partaient à Marseille pour être étudiées. Il y avait jusqu’à trois semaines de délai pour avoir un résultat. Aujourd’hui, c’est instantané », détaille-t-elle. Autant d'actions qui expliquent pourquoi, 20 ans après sa création, l'association a toujours autant besoin de la mobilisation du public. « Chaque année, la collecte est hyper importante pour pérenniser ces dispositifs qui répondent à des besoins évidents, exprimés par les malades, par les familles et par le corps médical », insiste Catherine Riera.
Trois jours pour célébrer un anniversaire exceptionnel
Pour célébrer le chemin parcouru, La Marie Do a donc voulu imaginer une édition à part de ses traditionnelles journées. Dès le vendredi 2 octobre, le village ouvrira ses portes place Miot avant l’inauguration officielle à 18 heures et le grand loto organisé dans la soirée. Mais cette première journée donnera aussi le coup d’envoi du « grand défi des 20 ans », imaginé comme une œuvre collective. « Des lettres géantes de deux mètres de haut vont être posées sur la place Miot à disposition du public. Chacun sera invité à venir inscrire sur un petit post-it le lien qu’il a avec l’association. Ce témoignag ou petit mot sera ensuite collé sur ces lettres géantes. Nous espérons qu’à la fin du week-end, tout sera absolument recouvert et que cela fera une œuvre collective pour les 20 ans de l’association », sourit Catherine Riera.
Tout au long du week-end, les rendez-vous qui ont fait au fil du temps l’identité des Journées seront également de retour, à savoir les nombreuses animations pour les enfants, le coin des gourmands, les sorties en mer, les moments musicaux ou encore les courses et marches solidaires si chères à l’association. L’année dernière, quelque 800 marcheurs et coureurs avaient pris le départ. Petite nouveauté cette année, le dimanche à partir de 10h45 un marathon de la danse sera lancé sous le chapiteau, avec des écoles qui se relaieront sur scène jusqu’en fin d’après-midi, avant le traditionnel défilé de mode. Un rendez-vous là encore symbolique, auquel participeront comme toujours des miss, mais aussi ces mannequins d’un jour, des femmes en traitement ou en rémission accompagnées par l’association. « Elles viendront se mêler à nos Miss pour montrer que malgré la maladie on peut conserver de l’énergie et de la dignité », glisse Catherine Riera.
« Un spectacle créé spécialement pour La Marie Do »
Mais l’un des temps forts de ce vingtième anniversaire se jouera sans conteste le samedi. Pour fêter les deux décennies de solidarité autour de la Marie Do, son parrain Patrick Fiori a en effet souhaité imaginer un concert différent de ceux déjà proposés au fil des années au profit de l’association. « L’idée, c’était d’essayer de faire un concert un peu hors du commun », s’enthousiasme-t-il en indiquant avoir invité le Chœur du Chant Libre, dirigé par Frank Castellano, avec lequel il s’est notamment produit au stade Vélodrome de Marseille. Près de 200 choristes seront réunis pour l’occasion, afin d’accompagner plusieurs artistes invités parmi lesquels la marraine de l’association, Jenifer, mais aussi Francine Massiani, Diana Saliceti, Céline Caddeo, Canta U Populu Corsu, Voce Ventu ou encore Joseph Pastinelli.
« Quand on a presque 200 personnes qui chantent et qui vous offrent un show, c’est très puissant », glisse Patrick Fiori, qui promet un spectacle grandiose « créé spécialement pour La Marie Do ». « C’est important que les gens viennent parce que c’est pour une bonne cause. Et on sait très bien que les fonds qui vont être récoltés vont mettre un petit plus dans le confort des Corses qui malheureusement sont touchés de près ou de loin par la maladie », appuie-t-il. Et le public a déjà largement répondu présent à son invitation. Initialement programmée à 21 heures, le concert affiche complet depuis plusieurs jours. Au point que face aux très nombreuses demandes, La Marie Do a donc décidé d’ajouter une seconde représentation, samedi 3 octobre à 16 heures*.
« Un spectacle créé spécialement pour La Marie Do »
Mais l’un des temps forts de ce vingtième anniversaire se jouera sans conteste le samedi. Pour fêter les deux décennies de solidarité autour de la Marie Do, son parrain Patrick Fiori a en effet souhaité imaginer un concert différent de ceux déjà proposés au fil des années au profit de l’association. « L’idée, c’était d’essayer de faire un concert un peu hors du commun », s’enthousiasme-t-il en indiquant avoir invité le Chœur du Chant Libre, dirigé par Frank Castellano, avec lequel il s’est notamment produit au stade Vélodrome de Marseille. Près de 200 choristes seront réunis pour l’occasion, afin d’accompagner plusieurs artistes invités parmi lesquels la marraine de l’association, Jenifer, mais aussi Francine Massiani, Diana Saliceti, Céline Caddeo, Canta U Populu Corsu, Voce Ventu ou encore Joseph Pastinelli.
« Quand on a presque 200 personnes qui chantent et qui vous offrent un show, c’est très puissant », glisse Patrick Fiori, qui promet un spectacle grandiose « créé spécialement pour La Marie Do ». « C’est important que les gens viennent parce que c’est pour une bonne cause. Et on sait très bien que les fonds qui vont être récoltés vont mettre un petit plus dans le confort des Corses qui malheureusement sont touchés de près ou de loin par la maladie », appuie-t-il. Et le public a déjà largement répondu présent à son invitation. Initialement programmée à 21 heures, le concert affiche complet depuis plusieurs jours. Au point que face aux très nombreuses demandes, La Marie Do a donc décidé d’ajouter une seconde représentation, samedi 3 octobre à 16 heures*.
Pierre Farel met en image le combat contre la maladie
Pour marquer ses vingt ans, La Marie Do souhaitait enfin qu’il reste autre chose que le souvenir de ces trois journées. L’association a donc fait appel à Pierre Farel, qui a imaginé une œuvre spécialement pour cet anniversaire, devenue l’affiche officielle de l’édition. « C’était très important de créer une affiche pour les 20 ans qui puisse représenter la maladie chez une femme », explique l’artiste ajaccien. « J’ai voulu que cette femme soit au centre de la toile. Elle rasée parce qu’elle est sous traitement, il lui manque un sein, et elle soutenue par ses amies qui la maintiennent par derrière et qui font avec leur autre main un cœur qui est rempli de feuilles d’or », détaille-t-il. Derrière elles, Pierre Farel a placé Minerve, déesse du combat, avec un bouclier lui aussi recouvert de feuilles d’or. « Et puis il y a le M de La Marie Do et le M de Minerve », relève-t-il. Une œuvre pleine de symboles dans laquelle chaque élément vient raconter à la fois l’épreuve de la maladie et la force puisée auprès de ceux qui entourent les malades. « Et on voit qu’elle reste debout malgré la maladie », ajoute encore l’artiste.
Une œuvre qui accompagnera donc ce vingtième anniversaire bien au-delà de la place Miot. Dans les prochains jours, l’affiche doit en effet fleurir dans les vitrines des commerces ajacciens, associés pour l’occasion à La Marie Do avec la volonté de mettre la ville aux couleurs de l’association. « C’est important de voir la ville nous rejoindre », souligne Catherine Riera. Chaque commerçant participant recevra ainsi un kit comprenant l’affiche créée par Pierre Farel, des ballons orange, des flyers présentant le programme des trois journées ainsi qu’une boîte à dons. Une mobilisation à laquelle l’association tenait tout particulièrement pour faire de cet anniversaire un rendez-vous qui mobilise un maximum.
Quant à la toile originale de Pierre Farel, elle sera proposée lors d’une vente aux enchères organisée ce vendredi à 18h30 au Radisson Blu de Porticcio**. L’œuvre fera également l’objet d’un tirage limité, dont 500 exemplaires seront proposés pendant les Journées de la Marie Do. L’artiste sera présent samedi 3 octobre à partir de 17h30 sur la place Miot pour les dédicacer.
Mais pour que l’anniversaire soit parfaitement réussi, durant ces trois jours, l’association espère avant tout retrouver tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à écrire son histoire. Des bénévoles aux artistes, des commerçants aux partenaires, des donateurs aux familles accompagnées. « La Marie Do, on l’a toujours dit, ce sont des rencontres », rappelle encore Catherine Riera. 20 ans après ce qui n’aurait pu être qu’une course féminine pour la bonne cause, c’est finalement peut-être ce qui a le moins changé.
* Pour réserver votre place pour le concert de samedi 3 octobre à 16 heures rendez-vous sur Hello Asso :https://www.helloasso.com/associations/association-la-marie-do/evenements/16h-second-concert-le-choeur-du-chant-libre-avec-patrick-fiori-et-jenifer?fbclid=IwY2xjawUe-E5wZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMG0zbGcyNWJQakJPSlF5d1NzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe50QdCVgk4iJgLQpgwRvOqGHy0UZKv93168oQHNiFejun7sEQSkTnE6kwQEQ_aem_6gkcEGfaD2v6yU76quYMfw
** Soirée caritative avec cocktail dînatoire et vente aux enchères lors de laquelle sera proposée la toile originale de Pierre Farel, vendredi 25 septembre à partir de 19h30 au Radisson Bleu de Porticcio. Réservations ici : https://www.helloasso.com/associations/association-la-marie-do/evenements/soiree-caritative-la-marie-do-au-radisson-blu-ajaccio
Pour marquer ses vingt ans, La Marie Do souhaitait enfin qu’il reste autre chose que le souvenir de ces trois journées. L’association a donc fait appel à Pierre Farel, qui a imaginé une œuvre spécialement pour cet anniversaire, devenue l’affiche officielle de l’édition. « C’était très important de créer une affiche pour les 20 ans qui puisse représenter la maladie chez une femme », explique l’artiste ajaccien. « J’ai voulu que cette femme soit au centre de la toile. Elle rasée parce qu’elle est sous traitement, il lui manque un sein, et elle soutenue par ses amies qui la maintiennent par derrière et qui font avec leur autre main un cœur qui est rempli de feuilles d’or », détaille-t-il. Derrière elles, Pierre Farel a placé Minerve, déesse du combat, avec un bouclier lui aussi recouvert de feuilles d’or. « Et puis il y a le M de La Marie Do et le M de Minerve », relève-t-il. Une œuvre pleine de symboles dans laquelle chaque élément vient raconter à la fois l’épreuve de la maladie et la force puisée auprès de ceux qui entourent les malades. « Et on voit qu’elle reste debout malgré la maladie », ajoute encore l’artiste.
Une œuvre qui accompagnera donc ce vingtième anniversaire bien au-delà de la place Miot. Dans les prochains jours, l’affiche doit en effet fleurir dans les vitrines des commerces ajacciens, associés pour l’occasion à La Marie Do avec la volonté de mettre la ville aux couleurs de l’association. « C’est important de voir la ville nous rejoindre », souligne Catherine Riera. Chaque commerçant participant recevra ainsi un kit comprenant l’affiche créée par Pierre Farel, des ballons orange, des flyers présentant le programme des trois journées ainsi qu’une boîte à dons. Une mobilisation à laquelle l’association tenait tout particulièrement pour faire de cet anniversaire un rendez-vous qui mobilise un maximum.
Quant à la toile originale de Pierre Farel, elle sera proposée lors d’une vente aux enchères organisée ce vendredi à 18h30 au Radisson Blu de Porticcio**. L’œuvre fera également l’objet d’un tirage limité, dont 500 exemplaires seront proposés pendant les Journées de la Marie Do. L’artiste sera présent samedi 3 octobre à partir de 17h30 sur la place Miot pour les dédicacer.
Mais pour que l’anniversaire soit parfaitement réussi, durant ces trois jours, l’association espère avant tout retrouver tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à écrire son histoire. Des bénévoles aux artistes, des commerçants aux partenaires, des donateurs aux familles accompagnées. « La Marie Do, on l’a toujours dit, ce sont des rencontres », rappelle encore Catherine Riera. 20 ans après ce qui n’aurait pu être qu’une course féminine pour la bonne cause, c’est finalement peut-être ce qui a le moins changé.
* Pour réserver votre place pour le concert de samedi 3 octobre à 16 heures rendez-vous sur Hello Asso :https://www.helloasso.com/associations/association-la-marie-do/evenements/16h-second-concert-le-choeur-du-chant-libre-avec-patrick-fiori-et-jenifer?fbclid=IwY2xjawUe-E5wZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMG0zbGcyNWJQakJPSlF5d1NzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe50QdCVgk4iJgLQpgwRvOqGHy0UZKv93168oQHNiFejun7sEQSkTnE6kwQEQ_aem_6gkcEGfaD2v6yU76quYMfw
** Soirée caritative avec cocktail dînatoire et vente aux enchères lors de laquelle sera proposée la toile originale de Pierre Farel, vendredi 25 septembre à partir de 19h30 au Radisson Bleu de Porticcio. Réservations ici : https://www.helloasso.com/associations/association-la-marie-do/evenements/soiree-caritative-la-marie-do-au-radisson-blu-ajaccio
Le programme des Journées de la Marie Do
Vendredi 2 octobre
14h Ouverture du village
18h Inauguration du village
Apéritif musical animé par Dj Julien C
Dîner au coin des gourmands
19h Loto géant
Samedi 3 octobre
9h Ouverture du village
Cours de pilates avec Fanny
Sortie en mer sur le catamaran Voglia di Mare (port de l'Amirauté)
11h Sortie en mer sur le catamaran Voglia di Mare (port de l'Amirauté)
12h Déjeuner au coin des gourmands
15h Initiations ou parties d'échecs avec le club échecs Ajaccio
15h30 Minis Olympiades
16h Concert avec le Choeur du chante libre dirigé par Franck Castellano et accompagné de Patrick Fiori, Jenifer et leurs invités
17h30 Dédicace de l'oeuvre de Pierre Farel réalisée spécialement pour les 20 ans de la Marie Do
18h Démonstration Bachata par Mégane Carlier vice championne de France et ses danseurs
18h30 Apéritif musical avec Elsa & co et les Disco Queen
19h Dîner au coin des gourmands (veau bio à la broche de Philippe et Jean-André Flori)
21h Concert avec le Choeur du chante libre dirigé par Franck Castellano et accompagné de Patrick Fiori, Jenifer et leurs invités
Dimanche 4 octobre
9h Ouverture du village
Ouverture des inscriptions aux courses
Cours de pilates avec Fanny sous le chapiteau
10h30 Départ des marches et courses solidaires en partenariat avec le GFCA Athlétisme
A Chjuca è a Maio : Course de 5 et 10 km vers les Sanguinaires
Marches : A Caminata 4km vers le centre ville et a Chjuchetta parcours symbolique de 500m autour de la place Miot
11h30 Remise des médailles de la ville aux enfants
10h45 Ouverture du marathon de la danse sous le chapiteau
11h Choregraphia
12h15 Artistic
13h30 Fior di Stella
14h30 Apsara
15h30 Battles de hip-hop avec les crews d'Indepen'Danse
12h Moules-frites des Pescadori in Festa
14h Sortie en mer sur le catamaran Voglia di Mare (port de l'Amirauté)
15h30 Minis Olympiades
17h Défilé de mode avec le Comité Miss Corse, les mannequins d'un jour, les boutiques partenaires de la Marie Do et la participation de l'école de danse Mademoiselle Pierantoine
18h Clôture des Journées avec l'hymne de la Marie Do interprété par le commando des bénévoles
14h Ouverture du village
18h Inauguration du village
Apéritif musical animé par Dj Julien C
Dîner au coin des gourmands
19h Loto géant
Samedi 3 octobre
9h Ouverture du village
Cours de pilates avec Fanny
Sortie en mer sur le catamaran Voglia di Mare (port de l'Amirauté)
11h Sortie en mer sur le catamaran Voglia di Mare (port de l'Amirauté)
12h Déjeuner au coin des gourmands
15h Initiations ou parties d'échecs avec le club échecs Ajaccio
15h30 Minis Olympiades
16h Concert avec le Choeur du chante libre dirigé par Franck Castellano et accompagné de Patrick Fiori, Jenifer et leurs invités
17h30 Dédicace de l'oeuvre de Pierre Farel réalisée spécialement pour les 20 ans de la Marie Do
18h Démonstration Bachata par Mégane Carlier vice championne de France et ses danseurs
18h30 Apéritif musical avec Elsa & co et les Disco Queen
19h Dîner au coin des gourmands (veau bio à la broche de Philippe et Jean-André Flori)
21h Concert avec le Choeur du chante libre dirigé par Franck Castellano et accompagné de Patrick Fiori, Jenifer et leurs invités
Dimanche 4 octobre
9h Ouverture du village
Ouverture des inscriptions aux courses
Cours de pilates avec Fanny sous le chapiteau
10h30 Départ des marches et courses solidaires en partenariat avec le GFCA Athlétisme
A Chjuca è a Maio : Course de 5 et 10 km vers les Sanguinaires
Marches : A Caminata 4km vers le centre ville et a Chjuchetta parcours symbolique de 500m autour de la place Miot
11h30 Remise des médailles de la ville aux enfants
10h45 Ouverture du marathon de la danse sous le chapiteau
11h Choregraphia
12h15 Artistic
13h30 Fior di Stella
14h30 Apsara
15h30 Battles de hip-hop avec les crews d'Indepen'Danse
12h Moules-frites des Pescadori in Festa
14h Sortie en mer sur le catamaran Voglia di Mare (port de l'Amirauté)
15h30 Minis Olympiades
17h Défilé de mode avec le Comité Miss Corse, les mannequins d'un jour, les boutiques partenaires de la Marie Do et la participation de l'école de danse Mademoiselle Pierantoine
18h Clôture des Journées avec l'hymne de la Marie Do interprété par le commando des bénévoles
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