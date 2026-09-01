Pétanque : l’International quitte Ajaccio et pose ses boules à Ota-Porto

Le flambeau passe d’Ajaccio à Porto. Après avoir fait les beaux jours de la cité impériale pendant plusieurs années sous l’impulsion de Jean-Philippe Santucci, l’International de pétanque change de port d’attache en 2026. Baptisée A Purtulese, cette première édition à Ota-Porto se tiendra du jeudi 24 au dimanche 27 septembre, sur le parking de la plage, au cœur d’un décor aussi spectaculaire qu’inédit pour une telle compétition. L’idée est née l’an dernier, à l’occasion d’un concours régional organisé avec succès par une association de jeunes du village. « Jean-Philippe Santucci a vu que cela s’était bien passé. Pour des raisons qui lui appartiennent, il souhaitait arrêter et il nous a proposé de prendre le relais. Nous avons accepté », explique Antoine Fieschi, organisateur de l’événement avec son équipe de bénévoles.



Cette transmission entend préserver l’ambition sportive de l’International tout en lui offrant un nouvel écrin. À Porto, les parties se joueront face à la mer, au pied des reliefs de la vallée et dans la proximité de la tour génoise. Des terrains seront spécialement aménagés, avec tribunes et éclairage, pour accueillir les joueurs comme le public durant quatre jours.





Plus d’un millier de personnes attendues



Entre 600 et 800 compétiteurs sont espérés sur l’ensemble de la manifestation, dans les épreuves masculines et féminines. En ajoutant les accompagnants, les familles et les spectateurs, Porto devrait accueillir plus d’un millier de personnes. Un enjeu sportif, mais aussi touristique et économique, pour le village en cette fin de saison. « Il n’existe qu’une quinzaine d’Internationaux de ce type en France. En Corse, il n’y en a que trois. C’est un label très recherché, qui attire beaucoup de monde et les meilleurs joueurs », souligne Antoine Fieschi.



Plusieurs grands noms de la pétanque française et les meilleurs représentants insulaires sont ainsi attendus pour cette étape comme Philippe Suchaud, Christian Fazzino, Laurent Matraglia ou encore Logan Doerr. Le programme débutera jeudi 24 septembre, à 14 heures, avec un concours en doublettes ouvert à tous, doté de 1 000 euros de prix. Même formule le lendemain, vendredi 25 septembre à 14 heures, avec 2 500 euros à se partager.

